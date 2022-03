El viaje solidario de Fran: un padre de Elche alquila una furgoneta para traerse a refugiadas ucranianas

"Locuras mías que tengo en la cabeza". Así resume Fran Marcos, un hombre de 36 años de Elche, el plan que tiene para bajar a familias refugiadas ucranianas a España con una furgoneta que ha alquilado este jueves.

La idea, cuenta este comercial, es aprovechar el viaje al máximo. Por ello se ha coordinado con el colegio público Els Garrofers, en Matola (una pedanía de Elche) para recoger todo el material de primera necesidad que han donado (vendas, yodo, suero, pañales, leche en polvo, medicamentos...), llevarlo a Polonia, país fronterizo con Ucrania, y, desde allí, traerse a siete personas, habiendo logrado a través de contactos localizar a dos familias que serán acogidas posteriormente en Elche.

En concreto, Fran partirá este viernes a primera hora de la localidad ilicitana y calcula llegar dos días y medio después a Cracovia, al sur de Polonia. En total, unos 3.000 kilómetros, solo de ida. "Sí, sé cómo está la gasolina", responde entre risas ante el precio desorbitado que tiene el carburante estos días.

Este es el último plan que ha confeccionado después de que su destino inicial, Budomierz, una pequeña localidad a escasos kilómetros de la frontera ucraniana, haya sufrido bombardeos rusos cerca. "Al final vamos a ir a Cracovia directamente, allí descargaremos y recogeremos a estas personas", explica.

Fran, en el colegio junto a las otras madres con que han preparado este viaje.

Son dos familias, por un lado una madre con dos niñas de 10 y 12 años y otra madre con sus menores de 6 y 4. En la furgoneta cabe todavía una persona, ¿qué hará? "Sí, me falta por asignar una plaza que seguro que cuando esté allí se llena, por eso llevo ya hecho un cartel que en ucraniano pone que traslado una persona más a España".

En estos cambios de última hora que ha habido, a Fran le han salido dos compañeros de viaje, Jaime y Luis, también valencianos, que al ver su expedición en redes sociales han decidido sumarse en el último momento con sus respectivos vehículos. De hecho, Jaime va a poder traerse a una madre, una mujer mayor y una niña de "8 o 9 años", mientras que Luis también tiene asignadas otras plazas para su todoterreno.

Recolecta

Gracias a una recolecta, Fran va a contar con 2.800 euros para gastos de alquiler de la furgoneta, transporte y de peaje, pero reconoce que necesitará más dinero, sobre los 4.000, sobre todo para la vuelta, cuando las familias que recoja tengan que alojarlas y darles tres comidas al día "porque vienen sin nada y todo eso correrá de mi bolsillo", dice.

Por su parte, las 42 personas que han realizado su donativo van a ser informadas "en todo momento" de los gastos que vaya realizando, "para que vean que se está empleando en lo acordado", al tiempo que este joven solidario irá subiendo vídeos informativos a su perfil de Tik Tok @videos.de.risa2022.

En total, algo más de una semana que Fran va a destinar de su tiempo de comercial, "como soy autónomo, me lo puedo permitir", justifica. La empresa en cuestión, grupo Ama, se dedica a la formación de pequeñas y medianas empresas y en estos días también ha estado volcada recogiendo material solidario. Incluso les ha llegado, explica Fran, paquetes de Amazon con pañales donados por particulares de todo el país, sobre todo valencianos y barceloneses.

Este padre, de una niña de 4 años reconoce que su mujer tiene miedo de que le pase algo, "aunque también está orgullosa" por lo que va a hacer. ¿Y su hija qué dice? "A mi niña le he dicho que me voy de viaje, pero nada más, no le conviene saber lo que está pasando en Ucrania", responde.

Guerra Rusia -Ucrania

