Las 10 gasolineras más baratas de Alicante para que ahorres en gasolina este fin de semana

El precio de la gasolina ya estaba por las nubes, pero el conflicto entre Rusia y Ucrania ha empeorado la situación todavía más con una subida del 20% en el gasóleo. Los transportistas también han notado la subida y advierten de que "la única opción" que les queda es "repercutir este coste", una medida que ya está contemplada en el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

Seguro que has visitado alguna gasolinera hace poco y te has pegado un buen susto al ver lo que cuesta llenar el depósito de tu vehículo. Lo que antes costaba unos 60 euros, ahora vale 72 euros porque el precio del gasoil ha subido un 20% y el de la gasolina alrededor de un 10% en las últimas semanas.

Pero, esto no afecta tan solo al consumidor. Las estaciones de servicio también están pagando las consecuencias porque desde finales de febrero la gente no llena el depósito, sino que echa lo mínimo para pasar la semana. Al principio se creyó que esto se debía al 'efecto nómina' porque cuando uno está a final de mes, mide más lo que gasta. Pero no, porque a principios de marzo la cosa empeora y las estaciones de servicio han descendido sus ventas de un 10 a un 15% en los último días.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio (APES) de Valencia, José Luis Tort, no descarta que se produzcan cierres de gasolineras si la situación continúa. Las estaciones de servicio miran las próximas semanas con incertidumbre, pero con la certeza de que los precios van a seguir subiendo a raíz de la invasión de Rusia.

Por otro lado, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET) ha advertido del impacto que está generando la guerra de Ucrania sobre el precio del combustible que ya ha pasado de 1,478 euros por litro a 1,777 euros por litro, un 20,2% más caro.

"El precio del combustible ya estaba por las nubes y lo previsible es que, con la guerra en Ucrania, alcance los 2 euros por litro. La única opción que nos queda es repercutir este coste, una medida que ya está contemplada en el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros", ha explicado Carlos Prades, presidente de FVET.



Repostar en Alicante

El combustible al igual que la luz y otras fuentes de energía son una necesidad para el consumidor, por lo que al margen de los precios, hay que seguir repostando. Aquí dejamos un listado de las gasolineras más baratas de la provincia según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.

1. Cofradía de Pescadores, Zona Portuaria (Santa Pola, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,689 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

2. GM Oil Torrevieja en calle Obenque (Torrevieja, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,699 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

3. Plenoil, carretera Elche-Santa Pola (Santa Pola, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,733 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

4. Alcampo, calle Jade (Orihuela Costa, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,739 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

5. GM Oil, calle Játiva (Alicante, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,749 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

6. Plenoil, calle Antonio Ramos Carratalá (Alicante, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,757 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

7. Grupo Marmesa, calle Vial de Ronda (Torrevieja, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,759 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

8. QFS, avenida Jesús Navarro Jover (Novelda, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,759 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

9. Cooperativa Divina Aurora, calle Dr. Silvestre (Beneixama, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,779 euros el litro, actualizado el día 10 de marzo de 2022.

10. E.Leclerc avenida Rosa Mazón Valero (Torrevieja, Alicante). Llenar el depósito con Sin Plomo 95 cuesta 1,759 euros el litro, actualizado el día 11 de marzo de 2022.

