Una psicóloga de Elche explica que los celos "no son el problema", sino confundirlos con el amor

La mayoría de parejas pasa por momentos complicados, periodos en los que hay más discusiones o dudas sobre si se está o no con la persona correcta. Pero, hay que saber diferenciar los retos o problemas que conlleva estar una relación sana de pareja, de una relación tóxica o dependiente.

Hace unas semanas la psicóloga ilicitana María Esclapez explicó a El Español de Alicante que lo más importante en una relación es "estar tranquilo" la mayor parte del tiempo. En una relación tóxica, parece que "todo depende de un hilo".

'Me quiero, te quiero' (editorial Bruguera) es el libro que acaba de publicar esta psicóloga ilicitana y que está siendo un éxito total en el género del crecimiento personal y la autoayuda. En él, Esclapez habla de temas tan importantes y trascendentales como la autoestima, la dependencia emocional, las relaciones tóxicas, las fases del amor, los mitos del amor romántico y los celos, entre otros temas que ya contó este diario el pasado 23 de enero.

"Más celos, más amor"

Ahora más que nunca los celos en una relación se ven como algo negativo o una razón de peso para cortar con la persona. Pero cuidado, porque por sí solos no son "ni buenos ni malos, sino una emoción". El problema reside en la forma de gestionarlos, la conducta 'negativa' que se produce después. Caer en el mito de que "a más celos, más amor". Esta psicóloga experta en sexología y relaciones de pareja recuerda que en esta vida "todos los hemos sentido y no pasa nada. Lo importante es la gestión que hacemos de ellos".

María Esclapez también contaba para El Español que "hay muchas más mujeres víctimas de relaciones tóxicas y dependientes que hombres". Y, qué ocurre cuando llega una ruptura a este tipo de relaciones en las que parece que se necesite a la otra persona para 'sobrevivir'. Pues que las separaciones son "muy jodidas", adelanta María.

Este tipo de relaciones son aquellas en las que tu vocecita interior te dice que salgas de ahí, pero "tú no puedes porque eres dependiente de esa relación". Esclapez, como psicóloga, ha visto muchas veces procesos de recuperación de adictos a las drogas y sabe que la forma de trabajar en su recuperación es muy similar a la forma de trabajar en una ruptura de una pareja dependiente. "No contamos con una sustancia externa, pero la química que hay en el cerebro es muy similar a los subidones cuando se está bien con la pareja y con los bajones (la abstinencia y el mono) cuando se produce la ruptura".

Tanto ella como otras prestigiosas psicólogas, como la experta en relaciones de pareja y dependencia emocional Silvia Congost, coinciden en la necesidad de aplicar el "contacto cero" tras una ruptura, sobre todo para evitar las recaídas. "Hacer como si esa persona no existiera, bloquearlo en redes sociales, no tener ni si quiera posibilidad de encontrarse, no hablar de él a otras personas…). En definitiva, cortar todas las vías de contacto, incluidos nuestros pensamientos.

¿Es infantil bloquear a la expareja en redes o de Whatsapp? "No es para nada una actitud infantil, sino que se hace por salud mental. Se puede convertir en algo tóxico cuando se bloquea y se desbloquea en bucle".

Autoestima

La autoestima (valor que nos damos a nosotros mismos) es un concepto fundamental para entender cómo se relacionan las personas tanto consigo mismas como en una relación, ya sea de pareja o de cualquier tipo. La autoestima de algunas personas puede verse dañada después de una ruptura, sobre todo si no ha sido deseada. Por lo que después hay que trabajar para recuperarla. Aunque según María Esclapez no siempre hace falta hacerlo con ayuda profesional. "No hay que obligar a la gente a ir al psicólogo" porque hay quien "sabe cómo hacerlo".

Aunque si lo recomienda en aquellos casos en los que la persona se siente perdida y "no sabe por dónde empezar". En resumen, "no es necesario, pero sí recomendable", concluye Esclapez.

Entonces, ¿qué puede hacer una persona para fortalecer su autoestima? "Para mi es básico entender cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que muchas veces viene respondido con cómo nos relacionamos con los demás", explica. María señala entre sus 'tips' entender "cómo te relacionas contigo misma", "cómo te relacionas con los demás", y en función de eso "poner límites" si es necesario, dependiendo del caso y la persona. "Poco a poco la persona va empoderándose", concluye.

