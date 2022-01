María Esclapez de Elche: "A nuestra vocecilla interior hay que hacerle caso siempre"

"Hay muchas más mujeres víctimas de relaciones tóxicas y dependientes que hombres, aunque también los hay", afirma María Esclapez cuando le preguntamos por qué las mujeres tienden a sufrir más que los hombres en las relaciones de pareja.

Esta psicóloga ilicitana, especializada en sexología y relaciones de pareja, está de enhorabuena porque el próximo 27 de enero sale a la venta su nuevo libro 'Me quiero, te quiero' (editorial Bruguera), una guía para crear relaciones sanas y mejorar las que ya se tienen.

Esclapez, que cuenta con más de 240 K seguidores en Instagram, habla de temas tan importantes como los mitos del amor romántico, las relaciones tóxicas, la dependencia emocional, las fases del amor y de la autoestima, entre otros. Aquí va un pequeño adelanto.

P: ¿Cómo detectamos que estamos en una relación tóxica? o ¿cuáles son esas señales que deberíamos tener en cuenta para pensar que algo no va bien?

R: Lo más importante en una relación es estar tranquilo. Esa falta de tranquilidad ya es una sospecha, cuando tú tienes la sensación constante de que algo no va bien y permaneces en estado de incertidumbre (ansiedad y preocupaciones constantes), eso ya es un indicio super importante.

A mí me gusta decir que, cuando tienes una relación sana, te acuestas sabiendo que tu pareja te va a querer igual al día siguiente. O sea, aunque haya algunos problemas, sabes que se van a solucionar. En una relación tóxica, parece que todo depende de un hilo. Otras señales de alerta son las manipulaciones y los abusos emocionales.

El miedo a la soledad y la baja autoestima son factores que acompañan siempre a las personas dependientes.

P: Has relacionado la falta de autoestima con las personas con apego dependiente. ¿Una baja autoestima te hace emocionalmente dependiente o es la relación la que afecta a tu autoestima?

R: Yo he visto de todo. Desde personas fuertes meterse en relaciones en las que después su autoestima se ha ido dañando, hasta gente que empieza con una autoestima nula, con lo cual es el blanco perfecto para desarrollar una relación dependiente.

P: Ha comentado algo antes sobre una vocecita interior que te avisa cuando las cosas no van bien. ¿Cuándo debemos hacerle caso y cuando solo es producto de nuestra imaginación?



R: Yo creo que siempre hay que hacerle caso. Tanto por experiencia propia como por los casos que veo en consulta. Aseguro incluso que va a ser un resultado de esa manipulación que hay a veces en las relaciones dependientes porque cuando tú dudas de tu propia cordura es porque alguien o algo te está haciendo dudar.

P: ¿Sufrimos más las mujeres en una relación de pareja?

R: Hay muchas más mujeres víctimas de relaciones tóxicas y dependientes que hombres, aunque también los hay. Hay hombres y los he visto. Siguen exactamente el mismo patrón que te estoy contando. Por lo que, tiene que haber un factor social que lo explique, un aprendizaje que quizá ya traemos de años atrás porque vivimos en una sociedad machista.

El apego evasivo (miedo a la intimidad) es más común en hombres que utilizan el mecanismo de evasión ante los problemas. Quizá por eso a veces sea más fácil que puedan abstraerse de esos problemas y parece que no les importe, pero eso no quiere decir que sea así.

Por otro lado, habrá a quien no le importe, sobre todo para algunos perfiles (en especial el narcisista) que ven las relaciones como un mero intercambio. O sea, un mero intercambio en el que "yo siempre tengo poder". Aunque hay que dejar claro que no todos los perfiles evasivos son narcisistas.

La inteligencia emocional de las mujeres está más desarrollada que la de los hombres porque siempre se nos ha permitido sentir más.

P: En tu libro dices algo así como que a veces parece que 'caemos una y otra vez en la misma trampa' o con parejas que tienen un comportamiento similar, que tiende a ser distante. ¿Es cuestión de mala suerte o hay algo más?

R: Para mi una de estas trampas era la de fijarme en un mismo tipo de perfil que yo entendía que me iba a hacer sentir segura, pero nada más lejos de la realidad. Yo al final entendí que en quien tenía que fijarme era en una persona normal y corriente. No en una persona que viniera a aportarme la seguridad que a mi me faltaba, o que yo le presuponía, sino que fuéramos dos 'iguales' que se conocen, con los mismos miedos y dudas, y que además van creciendo juntos.



P: En cuanto a la autoestima, una persona que tiene una visión de sí misma distorsionada, ¿está en condiciones de conocer a alguien? O ¿es mejor trabajar primero en la autoestima y después involucrarse en una relación?

R: Prefiero primero el trabajo personal y luego ya la experiencia. Pero, a veces la vida nos pone en esa situación de estar trabajando en la autoestima y estar conociendo a una persona que nos gusta a la vez.

A ver, no pasa nada, no va a ser ni mejor ni peor. Pero te diría que ya que estás en esa situación para aprovecharla y poner el foco en aquellas cosas que estás trabajando en la sesión. Sería un poco de teoría y práctica a la vez.



P: A veces una persona está conociendo a alguien y parece que hay 'feeling' con ese chico/a. Pero tras tres o cuatro quedadas la cosa se enfría y él o ella desaparece sin dar una explicación. ¿Cómo se explica ese rechazo?

R: Si te ha dejado de contestar básicamente es que no le gustas. Pero que alguien te rechace no significa que el problema sea tuyo. Es decir, tú puedes hacer las cosas bien (simplemente ser tú) y si a esa persona no le gusta como tú eres, realmente si se va es mejor para ti. De lo contrario alargarlo sería peor porque estarías con una persona que no te está valorando por como tú eres en realidad.

P: Para terminar, ¿podrías dar algún consejo o hábito para trabajar en una buena autoestima?

R: Para mi es básico entender cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que muchas veces eso viene respondido con cómo nos relacionamos con los demás. A partir de ese análisis ya se trabaja en cada caso en concreto (poniendo límites, trabajando la asertividad...). Poco a poco la persona va empoderándose.

