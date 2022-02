Así es 'censurasada', la sobrasada sin carne hecha en Alicante que adoran los no veganos

Una cervecita o cualquier otra bebida, acompañada por unas olivitas, unas patatas y una tapa de 'censurasada', un plan ideal para disfrutar del sol que está haciendo estos días en Alicante. El untable que propone la alicantina Mommus Foods es 100% vegano y está elaborado a base de anacardos, tomate seco, pimentón ahumado y Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). ¿Podrías diferenciar este rico manjar de la sobrasada de toda la vida hecha con carne de cerdo?

Cristina Quinto es la fundadora de España Mommus Foods, la empresa del Parque Cientifico de la UMH, que elabora este y otros productos veganos, como su famoso (no) queso camembert, clasificado como uno de los mejores quesos veganos del mundo por la plataforma Abillion.

La alicantina y su equipo quisieron probar suerte el pasado mes de septiembre en la feria Alicante Gastronómica con una variedad de sus productos. Acudieron con un poco de recelo y "sin saber qué pasaría", ya que este evento no está dirigido a su público mayoritario, el consumidor vegano. Mommus presentó los untables en forma de tapas, a un precio popular. Y la iniciativa tuvo mucho éxito entre los visitantes. "La gente no sabía que era vegano y tampoco casi lo que era, pero repetía una y otra vez", explica la emprendedora.

Cristina Quinto, fundadora de Mommus Foods. Morell EFE

Algunas personas tienen la creencia de que los productos de origen vegetal son "menos sabrosos" que el resto. Pero, Quinto mantiene que esto "no es necesariamente cierto porque los alimentos veganos han evolucionado mucho con el tiempo".

Mommus surgió en 2018 en la cocina de su fundadora, quien movida por "el amor a los animales y al planeta" y "sin muchas opciones" en el mercado vegano, comenzó a elaborar productos artesanos para ella y sus amigos. Para desarrollar su idea de forma más profesional, tuvo que dejar su trabajo como analista de procesos en un banco de Argentina e involucrarse por completo en un proyecto que hoy mueve "decenas de miles de quesos con base de anacardo por todo el mundo".

En octubre del año pasado ya llevaban vendidos más de 25.000 unidades de su (no) queso vegano, elaborado en un pequeño obrador situado en el barrio alicantino de Campoamor.

Productos estrella

Censurada y su versión de (no) cammembert, de Mommus Foods.

"La versión vegana del famoso embutido rojizo que no nos dejan llamar por su nombre", así es como describen ellos su popular 'Censurasada'. Este producto es en realidad un fermentado de anacardo con tomate seco, pimentón ahumado de la vera y AOVE. "En mi caso, no había probado la sobrasada y tuve que elaborar un producto con el olfato", confiesa su creadora. La Censurada se puede tomar con un poco de pan o como ingrediente en una base de pizza, por 4,50 euros el bote.

Que no te engañe la vista, "esto no es un queso Camembert" es otro de los productos favoritos de los veganos y no veganos. Este sustituto vegetal, elaborado de forma artesanal, es un fermentado de anacardo, cultivado con fermentos naturales y estacionado en cámara. Está disponible por 9,15€.

Aunque no son los únicos productos con los que trabaja Mommus porque también tienen otras variedades de (no) queso cremoso como el natural, de tomate seco y ajo, de frambuesas y arándanos, de ajo negro. Y hasta se atreven con el no queso semicurado.

Los productos de Mommus pueden comprarse a través de su página web y en algunas tiendas físicas de Alicante, Valencia y Castellón, como el Herbolario Navarro.

Sigue los temas que te interesan