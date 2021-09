"En fase de redacción" desde 2017, así espera el paso a nivel de Novelda donde murieron 4 personas

"El proyecto de supresión del PN de Novelda, P.K. 424/960, se encuentra en fase de redacción". Quince palabras han bastado al Gobierno para responder al diputado Juan Ignacio López Bas sobre la actuación pendiente en un paso a nivel en el que murieron cuatro personas en julio y que espera desde 2017.

"Una respuesta insuficiente", así valora López el documento con que responden a su pregunta formulada el pasado 8 de julio. En el inicio de aquel mes se produjo el accidente en el que fallecieron los cuatro ocupantes de un turismo que cruzaba las vías del ferrocarril. Desde 2016 no se había producido un accidente ferroviario con estas cifras en España.

La respuesta del Gobierno, quince palabras para señalar un trabajo pendiente.

"No cabe en cualquier cabeza que después de un accidente como el de Novelda, en un punto negro precisamente por el encuentro de vía urbana y con ferrocarril, el proceso esté en fase de redacción". El diputado alicantino por Ciudadanos se muestra duro en sus afirmaciones después de que comprobara que Adif había incluido en 2016 este punto en su plan para eliminar 74 pasos a nivel en España.

El detallado plan que se redactó desde Adif y que es público valora cada una de las decenas de actuaciones que se deben realizar. El margen de trabajo para su cumplimiento, eso sí, es amplio: hasta 2024. López Bas remarca este punto porque está sorprendido del retraso cuando se sabe que desde 2018 hay propuestas que el Ayuntamiento ha visto para las obras.

Las reuniones

"Habiendo constancia de que ha habido reuniones", prosigue el diputado sobre los contactos entre la empresa pública y la administración local, "la falta de sensibilidad es mayúscula". Y remarca, "no se merece que la respuesta sea eso".

Como explicaron el anterior alcalde, Armando Esteve, y el actual, Fran Martínez, el consistorio había recibido la documentación de Adif y se había reunido con sus representantes para tratar este asunto. El último de estos encuentros tuvo lugar a finales de 2020.

Las quince palabras con que ha respondido el Gobierno solo tratarían la primera de las cuatro preguntas que formulaba López Bas. Y en la última de ellas, de hecho, se centraba en inquirir que había pasado en la última de estas reuniones.

"Creo que ha sido una respuesta de manual", critica el diputado al respecto de Adif. "La pregunta exigía que se diera mucho más. Nadie se merece que en un asunto tan grave se dé una respuesta tan escueta".

Mucho más extensa es la que ofreció el también diputado Lázaro Azorín. Sobre este asunto, indicaba en julio que "se evidenció que existe una decisión firme de Adif y del Ayuntamiento para, contando con la opinión de los vecinos del barrio, dar una alternativa viable".

Esa consulta ciudadana, que ya se había emprendido en la legislatura anterior, es en la que "se ha estado en estos meses, en escuchar, estudiar y definir la mejor alternativa para ese paso a nivel. Entendemos que se ha hecho lo que se debe, y que precisamente Adif ha estado proactiva en este asunto".

Los pasos a nivel

Frente a una contestación del Ministerio así de breve, en cambio, López Bas tiene la intención de seguir averiguando cómo se está desarrollando ese plan. "Y he preguntado por la evolución de la totalidad de los puntos y estamos esperando a ver qué pasa en ellos".

El pliego de bases lanzado en 2016 para la redacción de "los proyectos constructivos que permitirán la supresión progresiva de 74 pasos a nivel hasta el año 2024" incluía en la Comunidad Valenciana tres puntos: Tavernes de la Valldigna, Cullera y Novelda.

En este lote 7 ya se apuntaban los problemas que presentaban cada uno de ellos. En el caso del alicantino, el informe técnico señala que es un cruce de dos vías en zona urbana "y con muy poco margen de maniobra".

La fórmula

La propia Adif aplicaba una fórmula para saber la necesidad que tenía cada actuación. La fórmula era sencilla, número de automóviles por el de trenes que circulan diariamente. Desde 2016 tiene asignado ese índice AxT de 3 486. Una cifra que dobla ampliamente el mínimo de 1 500 que marca la orden ministerial del 2 de agosto de 2001 como obligatoria para que el paso a nivel se suprima.

En noviembre de 2017 se adjudicó la redacción de estos proyectos y en junio de este 2021, Adif hacía público que se invertirían diez millones de euros en la licitación de las obras para los dos primeros situados en Valencia. Dos pasos que multiplicaban por ocho el índice AxT que se marcaba el Ministerio.

"Me sorprende que ha habido reuniones. Que la reunión sea en 2020, el accidente en 2021 y que nadie diga si está en fase de información, porque en la web no aparece, como señal de que no está redactado", razona el diputado.

Por eso insiste en que "tiene que haber algún tipo de gestión, pero la impresión que me da es que no se ha hecho nada". De ahí que concluya que el concepto "está en fase de redacción" sea hasta torpe porque "da la impresión de que me lo estoy pensando. No puede ser que no nos digan nada. En fase de redacción ya estaba en el 2017".

