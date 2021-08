Así es El Palmeral: tres generaciones de mujeres regentan el hotel que ha visto crecer a Benidorm

"Nada. Absolutamente nada" era lo que había en la Cala en Benidorm cuando Josefa Masanet y su marido decidieron abrir el hotel 'El Palmeral' en el año 1955. "Era un desierto repleto de dunas", afirma Paula Pérez, actual gerente del complejo hotelero familiar. Casi 70 años después, el negocio va por la tercera generación, que además, siempre han dirigido orgullosas las mujeres de la familia.

Su abuela, natural de Benidorm, se casó con su marido, Guillermo Aguilar, y el matrimonio vivió durante años de la agricultura, como otros muchos vecinos de la localidad. Aunque ambos se involucraron al mismo nivel con el negocio, las tierras donde está ubicado el local, pertenecían a la familia de Josefa Masanet; razón por la que ella mantuvo siempre la titularidad del negocio. "Mis abuelos eran agricultores, y tuvieron que ir vendiendo otros terrenos para poder construir el hotel. Primero una planta; y después, dos más", recuerda Paula.

La Cala en Benidorm, zona donde se encuentra actualmente el hotel. Paula Pérez

La actual gerente de El Palmeral recuerda que su abuela le contara que en la década de los 60, mucha gente iba hasta Benidorm, pero como no había donde alojarse, los turistas se llevaban tiendas de campaña para hospedarse al aire libre. "No lo hacían en plan 'hipster', sino que se trataba de gente con dinero que veraneaba así porque no había dónde quedarse", matiza Pérez.

Unos años después del casamiento de sus abuelos, nació la madre de Paula, Antonia Aguilar, quien se marchó hasta Madrid para formarse en el sector turístico. "En la Escuela de Hostelería y Turismo enseñaban de todo, desde cocina hasta dirección hotelera. De ahí han salido grandes figuras que luego han dado mucho que hablar", afirma la responsable.

Después, cuando Antonia Aguilar regresó a Benidorm su madre le pasó el testigo, y comenzó a dirigir El Palmeral. La hija de Josefa también se casó y tuvo dos hijas: María y Paula. Esta última es la persona al mando de este hotel que actualmente tiene 5 plantas y 63 habitaciones. “Somos un hotel atípico para el volumen que se maneja en Benidorm”, afirma Pérez.

Desde la dirección de El Palmeral están satisfechos con la acogida turística que está teniendo el hotel este verano. Aunque la situación sigue siendo excepcional y las cifras que maneja la ciudad no son las mismas que antes de la Covid, la ocupación hotelera de Benidorm sigue al alza.

El exterior de El Palmeral en la actualidad. Paula Pérez

Los hoteles más pequeños, como el de Paula Pérez y su familia, por suerte han conseguido sobrevivir gracias al turismo, en la mayoría de los casos, nacional. "Somos uno de los pocos hoteles que se decidieron a abrir el año pasado con el inicio de la pandemia. La gente que trabaja con nosotros lleva mucho tiempo aquí, por lo que había que tirar hacia adelante. Quisimos saber si éramos capaces de salir, y aquí estamos", afirma Paula Pérez.

