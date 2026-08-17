Veolia acelera la digitalización del agua en la Vega Baja con una inversión de 14 millones

Veolia, responsable de la gestión integral del agua en numerosos municipios de la Comunidad Valenciana, está transformando la infraestructura hídrica de la comarca de la Vega Baja.

A través de una inversión superior a los 14 millones de euros, la empresa está desplegando un avanzado sistema de telelectura que promete revolucionar la relación entre el servicio, los ayuntamientos y los ciudadanos.

El proyecto, que se encuentra en una fase avanzada de ejecución (70% completado), abarca doce localidades: Algorfa, Montesinos, Orihuela, Almoradí, Bigastro, Formentera, Catral, San Fulgencio, Rafal, Jacarilla, Benferri y Cox.

Mientras que municipios como Benferri, Bigastro y Jacarilla rozan ya el 100% de implantación, otros continúan el despliegue según lo planificado. Destaca especialmente el caso de Orihuela, donde la adopción de la tecnología avanza incluso más rápido de lo previsto, beneficiando ya a dos de cada tres usuarios.

Sostenibilidad y ahorro

Andrés Martínez, gerente territorial de Veolia para la zona sur de Alicante, define esta iniciativa como un pilar fundamental de la estrategia de digitalización de la compañía, estrechamente ligada a la sostenibilidad y al ahorro de recursos hídricos.

"Este sistema aporta ventajas significativas para todos los actores implicados: la ciudadanía, las administraciones locales y nosotros como gestores del servicio", afirma Martínez.

Beneficios directos

Para los habitantes de las localidades afectadas, la telelectura supone un salto cualitativo en el control de su consumo. Aquellos que ya disponen del nuevo sistema pueden acceder a la oficina virtual para configurar alertas personalizadas en sus dispositivos móviles. Esta funcionalidad permite:

- Monitorización horaria: Acceso a datos de consumo precisos cada hora para conocer el gasto real.

- Prevención de averías: El sistema detecta y notifica consumos anómalos o continuados, alertando de posibles fugas internas antes de que generen facturas desproporcionadas.

- Concienciación: Fomento del uso responsable del agua mediante la visualización directa del impacto del consumo diario.

Eficiencia

Los ayuntamientos que han adoptado esta modernización obtienen una herramienta poderosa para la gestión pública. Según explica Martínez, la tecnología permite un control exhaustivo del consumo en edificios municipales, colegios y zonas verdes, facilitando la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética e hídrica.

Además, en zonas con alta afluencia turística, el sistema ayuda a establecer patrones de consumo ajustados a la población flotante, lo que permite diseñar estructuras tarifarias más justas y planificar los servicios básicos con mayor precisión.

Optimización técnica y medioambiental

Para Veolia, la implantación de la telelectura es también una ventaja operativa clave. La capacidad de monitorizar el rendimiento hidráulico en tiempo real asegura la eficiencia de la red de distribución y permite detectar precozmente fugas o roturas, supervisando los caudales en los puntos más críticos.

"El objetivo final es reducir la incertidumbre en la planificación mediante datos fiables, garantizando siempre un servicio de agua de calidad en condiciones óptimas para la ciudadanía y, al mismo tiempo, preservando el medio ambiente", concluye el responsable de la gestora.