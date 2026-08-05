Orihuela da "un paso más" en la puesta en valor de su patrimonio natural con actividades al aire libre

Una vez más, la ciudad de Orihuela organiza un amplio abanico de actividades para fomentar su patrimonio natural, cultural e histórico y ofrecer otras alternativas al sol y la playa.

En este sentido, la Concejalía de Turismo reserva para agosto una selección de rutas y visitas que combina patrimonio, cultura, paisaje y alguna propuesta con un punto especial al caer la noche.

La oferta, pensada para vecinos y visitantes, recorre algunos de los enclaves más singulares del municipio y vuelve a poner en valor espacios históricos, naturales y museísticos del término municipal.

Durante este mes, el calendario incluye citas en el Museo de la Muralla, el Convento de Santo Domingo, Cabo Roig, El Molino de la Ciudad, el Monasterio de San Juan, el Monte de Hurchillo, La Huerta de Orihuela y el Museo de Arte Sacro.

Un abanico diverso que permite redescubrir Orihuela desde diferentes miradas, desde su legado monumental hasta su relación con el paisaje y la identidad agrícola.

Entre las actividades previstas, destaca la visita al Monasterio de San Juan – Asunción de la Virgen, programada para el 15 de agosto a las 11:00 horas.

También llama la atención la experiencia nocturna del Museo de Arte Sacro, que tendrá lugar el 29 de agosto a las 21:00 horas, una oportunidad para conocer este espacio patrimonial en un horario distinto y con una atmósfera más especial.

Un agosto para recorrer Orihuela

El itinerario comienza el sábado 1 con la visita al Museo de la Muralla y continúa el 8 de agosto en el Convento de Santo Domingo. Ya el jueves 13, la propuesta se traslada a Explora Cabo Roig (Orihuela Costa), mientras que el viernes 14 será el turno de El Molino de la Ciudad.

La programación seguirá el viernes 21 con la ruta por el Monte de Hurchillo, y el viernes 28 con La Huerta de Orihuela, antes de cerrar el mes el sábado 29 con la visita nocturna al Museo de Arte Sacro.

Todas las actividades mantienen un enfoque accesible y divulgativo, con el objetivo de acercar al público a espacios que forman parte esencial del patrimonio oriolano.

Propuesta cultural con identidad local

Más allá del calendario, la programación de agosto refuerza, según el propio concejal Gonzalo Montoya, el hecho de que Orihuela sigue apostando por un turismo que no solo mira al ocio, sino también a la memoria, el paisaje y la conservación del entorno. "Queremos dar un paso más", asegura.

El recorrido por estos enclaves permite asomarse a la ciudad histórica, al litoral, a la huerta y a los espacios de montaña desde una propuesta pensada para el verano.