Detenida una conductora que iba a gran velocidad en sentido contrario y que mordió al policía que la arrestó
La mujer quedó arrestada por los delitos de conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y desobediencia grave, entre otros.
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Una conductora ha sido detenida en Pilar de la Horadada (Alicante) después de ser interceptada cuando circulaba a gran velocidad en sentido contrario
Además, según los agentes, mordió en el brazo a uno de los policías locales cuando lo querían someter a una prueba de alcoholemia.
Tal y como informó la policía municipal, este incidente ocurrió durante la madrugada del pasado jueves.
Una patrulla paró a la conductora por poner en grave riesgo la seguridad vial y trató de hacerle el test de detección de alcohol y drogas.
Fue entonces cuando la mujer mostró una actitud violenta y agredió a los policías locales, a uno de los cuales mordió en el brazo.
Por este motivo quedó arrestada por los supuestos delitos de conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.