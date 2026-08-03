Detenida una conductora que iba a gran velocidad en sentido contrario y que mordió al policía que la arrestó

Una conductora ha sido detenida en Pilar de la Horadada (Alicante) después de ser interceptada cuando circulaba a gran velocidad en sentido contrario

Además, según los agentes, mordió en el brazo a uno de los policías locales cuando lo querían someter a una prueba de alcoholemia.



Tal y como informó la policía municipal, este incidente ocurrió durante la madrugada del pasado jueves.

Una patrulla paró a la conductora por poner en grave riesgo la seguridad vial y trató de hacerle el test de detección de alcohol y drogas.



Fue entonces cuando la mujer mostró una actitud violenta y agredió a los policías locales, a uno de los cuales mordió en el brazo.

Por este motivo quedó arrestada por los supuestos delitos de conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.