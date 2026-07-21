Voces del mundo rinden homenaje a la diversidad y a la tradición de Torrevieja: "Somos el mundial de la Habanera"

Tras el fin de un mundial, comienza otro. España es ya campeona mundial de fútbol, una victoria que tiene la peculiaridad de colarse en los titulares de todas las secciones que un periódico pueda tener.

Al coger la llamada de EL ESPAÑOL, Antonio Quesada, concejal de cultura de Torrevieja, no duda un segundo en pronunciar estas palabras: "En Torrevieja ya comienza el Mundial de la Habanera y Polifonía".

Y es que el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja vuelve a alzar la voz como uno de los grandes encuentros corales del mundo en su 74ª edición, reafirmando el papel de la ciudad como epicentro global de este género musical con profundas raíces mediterráneas.

“El certamen es hoy la capital mundial de la habanera”, afirma Quesada, al subrayar la dimensión internacional de una cita que este año reúne a 15 coros procedentes de 13 países y tres continentes, Europa, Asia y América. Desde Indonesia hasta Eslovenia, pasando por Turquía o China, Torrevieja se convierte durante estos días en un escenario donde confluyen culturas, lenguas y tradiciones a través de la música coral.

Internacional

Uno de los rasgos más singulares del certamen es la interpretación de habaneras en español por parte de agrupaciones internacionales, lo que, en palabras del edil, supone también “una defensa y una apuesta por el idioma”.

A ello se suma que más allá de la competición, los coros comparten repertorios propios dentro de la polifonía, mostrando músicas tradicionales que enriquecen la experiencia del público. “Es fascinante escuchar sonoridades que, aunque nos resulten lejanas, forman parte de la identidad de otros pueblos”, destaca.

Sin embargo, el futuro del certamen pasa también por su capacidad de conectar con nuevas generaciones. Quesada reconoce que el canto coral no siempre forma parte de los intereses musicales de los más jóvenes, pero insiste en que “muchas veces no se interesan por lo que no conocen”.

Para revertir esta tendencia, Torrevieja impulsa un certamen juvenil y refuerza su escuela coral, sembrando así la cantera que garantizará la continuidad de la tradición. Además, las puestas en escena han evolucionado hacia formatos más dinámicos, incorporando coreografías y propuestas visuales que convierten cada actuación en un espectáculo completo.

Otro de los grandes hitos pendientes es el regreso del certamen a las Eras de la Sal, su enclave histórico. El proyecto de rehabilitación está prácticamente finalizado y, aunque los plazos administrativos siguen marcando el ritmo, el Ayuntamiento confía en que el nuevo recinto pueda estar listo en los próximos años. La futura ubicación del escenario, en la zona del actual varadero de Marina Salinas, plantea una nueva orientación y una renovada experiencia para el público, sin perder la esencia del lugar. "Esperemos que para 2028 podamos volver a nuestras Eras de la Sal", asegura Quesada.

En paralelo, la identidad multicultural de Torrevieja también encuentra su reflejo en el certamen. La creciente presencia de comunidades internacionales no solo asiste como público, sino que participa activamente. Es el caso del coro femenino ucraniano que inauguró el evento en la playa del Cura, interpretando habaneras como parte de una integración que refuerza el carácter abierto y diverso de la ciudad.

Durante toda la semana, más de 700 coralistas pasarán por el escenario del Teatro Municipal, en una edición que vuelve a poner en valor la riqueza cultural, la convivencia y la emoción compartida a través de la música. “Es una experiencia única que nadie debería perderse”, concluye Quesada.