José, el atracador de gasolineras que pasó por la cárcel y mató a Patricia estrangulándola en Callosa de Segura

El viento de poniente calienta las calles de Callosa de Segura, una pequeña localidad de casi veinte mil habitantes al sur de la provincia de Alicante en la que José ha asesinado a su pareja Patricia.

José, de 48 años, ha llamado él mismo al 112 la mañana de este martes para confesar el crimen, del que están investigando cuándo y cómo lo cometió. La hipótesis en la que se trabaja es que terminó con su vida estrangulándola.

Este nuevo crimen se suma a los antecedentes penales con los que contaba, por los que tuvo que pasar por prisión durante buena parte de su vida, como así lo describen diferentes fuentes a EL ESPAÑOL.

José, un hombre atractivo, como lo describen sus vecinos, había salido de la cárcel y conocido a Patricia, con la que había emprendido una relación sentimental el verano pasado.

A sus 48 años ambos intentaban reconducir sus vidas, aunque a él no se le conocía oficio mientras que ella trabajaba en uno de los almacenes de esta población predominantemente dedicada a la agricultura.

En menos de un año la historia de ambos había pasado por públicos problemas. Las discusiones en el piso en el que vivían las conocían tanto sus vecinos más cercanos como los que viven en otras fincas. Nadie llamó ni dio otro aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad por esas frecuentes peleas.

Ni siquiera cuando José la tiró de casa hace mes y medio. Días en los que Patricia quedó con otras personas y les contó que estaba teniendo problemas con él y que sabían los peligrosos antecedentes por los que José pagó su precio ante la sociedad.

El carácter de José, el Apio como le conocían, era fuerte. Se le oía discutir con sus otros vecinos, solo los de origen inmigrante, de un tranquilo barrio. Se le veía gritar también en las terrazas de los bares.

Y más violento fue cuando cometió los atracos en diferentes gasolineras por los que fue detenido. Como recuerdan ahora, la fuerza de sus imponentes brazos la aplicó intimidando a sus víctimas.

Los que le conocían, sabían la mala vida que había dado a sus padres, muy queridos y apreciados en la localidad, según los diferentes testimonios que han expresado su incredulidad al conocerse el crimen. Estos son los que le habían proporcionado el piso en el que vivían, un primero que compraron décadas atrás, cuando les tocó la lotería.

En el complicado camino para rehacer su vida se suma otra reciente desgracia, la muerte de su hermana un mes atrás. No se sabe cómo pudo influir este suceso en lo sucedido en mayo, cuando había vuelto a convivir con Patricia.

Las acaloradas discusiones que mantenían terminaron el viernes, el último día que los vecinos vieron a Patricia con vida. Este martes por la mañana, tras la llamada autoinculpatoria de José, los agentes de la Guardia Civil cortaron el acceso a la calle para atender al caso y se encontraron el cadáver de Patricia en una de las habitaciones.

Patricia no aparecía en la base de datos de violencia de género. Como ha recordado la alcaldesa Amparo Serrano, "no podemos normalizar esta conducta ni mirar para otro lado. No estáis solas, pedid ayuda. Están el 016 y el 112. Llamad cuando lo necesitéis. ".