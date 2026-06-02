Detenido un hombre de 48 años por asesinar a su pareja en un pueblo de Alicante

La Guardia Civil detiene a un hombre de 48 años acusado de matar por estrangulamiento a su pareja en una pequeña localidad del sur de la provincia de Alicante.

El homicidio cometido este martes por la mañana se investiga como presunto caso de violencia de género y se habría cometido en el domicilio en el que se supone que convivían el autor y la víctima.

Ambos son españoles de 48 años sin antecedentes de violencia machista entre ellos. Como detallan fuentes de la investigación, no tienen hijos en común y no vivían menores en el domicilio.

El Equipo Mujer Menor (EMUME) es el que está llevando a cabo las investigaciones.

A fecha de hoy, en España han sido asesinadas 22 mujeres por violencia de género en 2026. Dos de estas víctimas son de la provincia de Alicante, los únicos casos registrados este año en la Comunitat Valenciana, según la ficha oficial actualizada del Ministerio de Igualdad.

La atención en el 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional 091 y de la Guardia Civil 062. Y, en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.