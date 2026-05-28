Dos apuñalados y un detenido por amenazar con una pistola en una calle de Callosa de Segura

El hombre detenido por amenazar con un arma de fuego simulada en Callosa de Segura. Redes Sociales

Dos hombres han resultado heridos tras un enfrentamiento con armas blancas y un tercero ha sido detenido por amenazar con un arma de fuego por las calles de la localidad de Callosa de Segura, en dos sucesos independientes ocurridos el pasado lunes.

La Guardia Civil intervino en una disputa entre dos hombres, de nacionalidad española y de 57 y 61 años armados con cuchillos.

Ambos hombres se enfrentaron por una discusión entre ambos y terminaron siendo trasladados al hospital para ser tratados de las heridas sufridas durante la pelea.

La Guardia Civil señala a este diario que ya ha abierto diligencias contra ambos por las agresiones.

Por otro lado, ese mismo día los agentes actuaron para arrestar a un hombre de 26 años de nacionalidad italiana que se encontraba vertiendo amenazas mientras caminaba por las calles del municipio con un arma de fuego simulada.

El joven, quien fue grabado por un viandante con el arma en la mano en una vía del pueblo, fue detenido por un delito de tenencia ilícita de armas y por amenazas con arma de fuego.

Estafa en Santa Pola

Así, en el marco de la operación Umbrellashade, el instituto armado ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de varios delitos de estafa cometidos en Santa Pola, donde ofrecía servicios que cobraba por adelantado pero que nunca llegaba a ejecutar.

El supuesto autor utilizaba una empresa de montaje de toldos para captar clientes, a los que presentaba presupuestos por distintos trabajos. Para iniciar el servicio solicitaba el pago anticipado total o parcial, pero una vez recibido el dinero, dejaba de responder o alargaba los plazos sin llegar a realizar los trabajos contratados.

Gracias a la labor de investigación de los agentes, se comprobó que el supuesto autor habría estafado más de 30.000 euros a seis víctimas de la localidad, asimismo, descubrieron que este hombre habría cambiado totalmente sus hábitos reduciendo totalmente las salidas del domicilio en el que permanecía oculto, todo ello porque sobre él pesaban diferentes órdenes de búsqueda e ingreso en prisión por antecedentes de similar naturaleza, aunque continuaba captando clientes a través de internet y redes sociales.

Ante la imposibilidad de localizarlo en la vía pública, el día 30 de abril se llevó a cabo un operativo de entrada en su vivienda, durante el cual, trató de huir a través del sótano del edificio, siendo interceptado por los agentes que procedieron a su detención por un delito de estafa continuada.