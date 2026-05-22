Incendio en el Hospital de Torrevieja: desalojan de urgencia la segunda planta y hay al menos ocho afectados

Un incendio en la segunda planta del Hospital de Torrevieja obliga a desalojar la segunda planta del centro.

El aviso se ha recibido a las 12:09 horas, momento en el que se ha puesto en marcha el Plan de Evacuación para desalojar por completo la planta afectada por las llamas y el humo.

En las labores de extinción y control están interviniendo cinco dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, procedentes de los parques de Torrevieja y Orihuela. A esta hora, la intervención continúa en curso.

Respecto al balance de heridos, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado que una persona presenta quemaduras y otra ha tenido que ser ingresada en la UCI por inhalación de humo.

Además, seis trabajadores del centro sanitario han sido atendidos también por inhalación de humo tras intervenir en las tareas de ayuda y evacuación de los pacientes de la zona afectada.

Ante la gravedad del suceso, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se está trasladando personalmente al Hospital de Torrevieja para seguir de cerca la situación.

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