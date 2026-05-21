Matthew Joseph, el exalcalde pedáneo de PSOE y PP que estafó 86.000 euros a un anciano británico en Alicante

La detención de Matthew Joseph Smith, un británico de 42 años afincado en Rojales, ha provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP de la localidad por sus conexiones con los socialistas.

El que fuera alcalde pedáneo de Rojales fue detenido en marzo junto a su pareja, una mujer de 41 años, por, presuntamente, estafar 86.000 euros a un anciano británico enfermo y sin familia tras ganarse su confianza durante años.

La investigación de la Guardia Civil comenzó a principios de 2026 después de que un ciudadano británico denunciara que las cuentas bancarias de un familiar fallecido habían quedado completamente vacías.

Las pesquisas apuntaron rápidamente hacia el entorno cercano de la víctima. Según la investigación, Smith y su pareja, asentados desde aproximadamente 3 años en la zona de Rojales, habrían aprovechado la vulnerabilidad del anciano para ganarse su confianza.

Los agentes sostienen que la víctima comenzó a depender de ellos para tareas cotidianas y gestiones administrativas, especialmente por la barrera idiomática, y que le vaciaron las cuentas entre 2019 y 2022 mediante transferencias a cuentas propias, retiradas de efectivo y pagos en comercios utilizando el dinero del hombre.

"Se prestaron a ayudarlo con el idioma", explican fuentes cercanas al caso, ya que tanto la víctima como los investigados eran británicos.

Según la investigación, algunas operaciones se efectuaron incluso mientras la víctima permanecía hospitalizada o después de su fallecimiento.

Tras destaparse el caso, el PP de Rojales se cuestiona qué relación tenía Smith con el consistorio.

Alcalde pedáneo de PP y PSOE

El hombre, que contaba además con antecedentes por hechos de naturaleza similar, ya había sido alcalde pedáneo de Orihuela durante el mandato de Emilio Bascuñana (PP) y se mudó a Rojales y de partido.

Smith figuraba como número 11 en las listas socialistas para las elecciones municipales de 2023 y fue nombrado alcalde pedáneo por el alcalde, Antonio Pérez, como adelantó Información.

Fuentes populares recuerdan que su salida de la política local fue repentina y poco clara. "Nosotros estábamos en mitad de un pleno y un compañero estaba viendo que el alcalde pedáneo estaba presentando la dimisión en enero de 2024. No sabemos si el alcalde se lo pidió o si dimitió él", añaden.

Aunque abandonó oficialmente el cargo en enero de 2024, el PP sostiene que siguió manteniendo presencia junto a miembros del gobierno socialista rojaleño.

Las sospechas del PP van más allá y cuestionan por qué fue visto hasta marzo de 2025, una vez había dimitido por motivos que se desconocen, participando en actos con residentes extranjeros junto al alcalde y la concejala.

Además, afirman que desde el Ayuntamiento se pidió a los editores del boletín municipal pixelar la cara del exalcalde pedáneo para evitar que fuera reconocido.

"Si ya había dimitido, ¿por qué seguía apareciendo en reuniones oficiales y acompañando a concejales?", se preguntan los populares, que exigen explicaciones.

Asimismo, destacan que era la "mano derecha" de la concejala de Seguridad y Bienestar Social, Lourdes López, debido a sus contactos con la comunidad extranjera de las pedanías, en parte construidos gracias a que regentaba una asesoría para extranjeros en Ciudad Quesada.

La respuesta del PSOE de Rojales ha sido contundente. Los socialistas niegan cualquier vinculación municipal con el caso y recalcan que Smith "no ostenta ningún cargo público desde 2024".

"Intentar relacionar este asunto privado con el Ayuntamiento es una maniobra política irresponsable", sostienen desde el partido, que acusa al PP de intentar "generar alarma y desgaste institucional utilizando titulares y no hechos contrastados".

El alcalde ha anunciado que realizará una rueda de prensa este jueves donde aclarará la presunta relación de Smith con el partido en los últimos años.