El misterio de Janet Fison: un año de la desaparición de la exbailarina británica en un pueblo de Alicante

Un cartel con imágenes de Janet Fison colgado en el restaurante donde cenó por última vez. Jorge Verdú

La vida en el pequeño pueblo de Jacarilla parece seguir igual, pero entre sus poco más de 2.000 vecinos continúa rondando la misma pregunta un año después: ¿dónde está Janet Fison?

La exbailarina británica, de 75 años, desapareció la noche del 30 de mayo de 2025 y no se ha vuelto a saber nada de ella desde entonces en una localidad por la que pasa un río, pero en la que parece que nunca pase nada que altere la vida de sus habitantes.

Aquel día, la mujer fue a cenar con su marido a su restaurante favorito, una pizzería que visitaba casi a diario.

Janet estaba totalmente integrada desde que se instaló con su marido en 2007 en el municipio y había entablado amistad con el dueño del negocio, que mantuvo colgado durante meses el cartel con la imagen de la mujer.

José Luis conocía bien a Janet y fue, junto a su marido, la última persona que la vio en el pueblo.

"La misma noche que desapareció estaba aquí cenando con su marido. La foto que se difunde es de ella pagando la comida. Venía todos los días. Incluso celebraron su 50 aniversario aquí", señaló el propietario a EL ESPAÑOL de Alicante.

Janet Fison y un puente sobre el río Segura a su paso por Jacarilla. Redes sociales/Jorge Verdú

Janet vivía junto al campo de fútbol municipal, que se encuentra a tan solo 100 metros del río Segura. Conocía la zona, pues salía a caminar habitualmente por los caminos, pero aquella noche algo parecía no ir bien.

El matrimonio se llevó unas patatas con alioli a casa para cenar. La mujer estaba preparándolas en la cocina cuando le comentó a su marido que le dolía la cabeza.

Pero cuando el hombre la sustituyó en la cocina y volvió, descubrió su ausencia y una puerta abierta como única pista.

Investigación

Durante los primeros días y semanas se llevó a cabo un amplio despliegue con helicópteros, perros, patrullas, drones, cámaras térmicas y batidas vecinales para tratar de localizar a la mujer, pero no se logró hallar ningún rastro.

También se contactó con hospitales de la zona para comprobar si había acudido alguna mujer desorientada, pero tampoco hubo suerte.

Los investigadores se centraron en un primer momento en las declaraciones del marido y los testigos y no descartaron una desaparición voluntaria que hoy por hoy parece casi descartada.

Lo único que se sabe, gracias al testimonio de una mujer que hacía running cerca del río Segura, es que Janet, quien vestía un vestido marrón con flores, caminaba en dirección a la vecina localidad de Benejúzar sobre las 20:40 horas del viernes 30 de mayo.

Sin documentación ni dinero, Janet fue vista sentada en el suelo por la deportista. Esta le preguntó si se encontraba bien y Janet respondió: "Good, good" ("Bien, bien"). Esa fue la última vez que alguien la vio.

Su marido y José Luis pasaron meses buscándola, incluso su esposo se compró una caña de pescar y cámaras para buscarla bajo el agua del río, pero también sin éxito.

El alcalde del municipio, Andrés Moñino, comentó a este diario que "es como si se la hubiera tragado la tierra".