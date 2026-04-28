Un hombre mata a patadas y a palazos al gato de su expareja en Torrevieja como venganza: "Es lo peor que hemos visto"

El municipio de Torrevieja ha quedado conmocionado por un trágico caso de maltrato animal ocurrido el pasado lunes, cuando un hombre mató a patadas y a palazos a la gata de su expareja, presuntamente, para hacerle daño por dejar la relación.

El presunto autor de los hechos ha sido detenido por la Guardia Civil y la Policía Local le ha imputado un presunto delito de maltrato animal.

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Protección Animal, ha condenado y rechazado "absolutamente los hechos que han dado como resultado la muerte de un gato a golpes en la calle".

"Con estas líneas expresamos nuestra sincera consternación y reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal y el rechazo absoluto de cualquier forma de maltrato. Igualmente, nos unimos en el sentimiento de todos los colectivos animalistas ante este triste y deleznable suceso", han señalado desde el consistorio.

Cientos de vecinos del municipio han mostrado su indignación tras un suceso que ocurrió en la vía pública y a plena luz del día y que fue grabado en cámara por varios testigos que presenciaron el crimen animal.

La agresión ha provocado una cadena de condolencias y peticiones para que el agresor pague por lo sucedido con una pena acorde a la brutalidad del delito.

Desde Proyecto CES Gatos Torrevieja han asegurado que "esto es de lejos lo peor que hemos visto en bastante tiempo".

"Se nos rompió el alma y exigimos que la persona que ha hecho esto pague. Que no sea una multa y a la calle, por favor. Porque matar a palazos a un animal.... nos duele el alma", han lamentado.

Matar a un gato en España es un delito grave de maltrato animal que conlleva penas de prisión de hasta 24 meses (y más si hay agravantes como ensañamiento) según el Código Penal. Además, la Ley de Protección Animal establece multas administrativas muy altas, con un mínimo de 50.000 euros y hasta 200.000 euros en casos graves.

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