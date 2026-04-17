Donal, el suboficial de la Armada irlandesa en coma tras ser atropellado por un coche trucado en Orihuela

Donal Goulding, suboficial mayor de la Armada irlandesa, se encuentra luchando por su vida tras un trágico atropello mientras montaba en bicicleta que ha convertido sus esperadas vacaciones en Orihuela en una auténtica pesadilla.

Fuera de su carrera naval, la gran pasión de Donie es el ciclismo. Cada año esperaba con ilusión viajar a España, donde pedaleaba junto a sus amigos de la comunidad de aficionados Orihuela Costa Cycling.

Como era habitual, Donal había regresado a Alicante para recorrer sus carreteras y disfrutar de los paisajes de la provincia en compañía de su grupo ciclista.

Sin embargo, este viaje terminó de forma abrupta cuando el pasado 8 de abril un conductor de 73 años con discapacidad que manejaba un vehículo con una modificación casera no homologada arrolló a gran velocidad al irlandés y a otros dos compañeros.

El conductor implicado fue identificado en el mismo lugar de los hechos y dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

El accidente se produjo en la carretera CV-925, cuando los ciclistas circulaban en dirección a Pilar de la Horadada.

De los tres afectados, Donal fue el peor parado al sufrir un traumatismo craneoencefálico que lo dejó en coma.

Sus dos acompañantes, por su parte, sufrieron policontusiones y tuvieron que ser ingresados en el Hospital de la Vega Baja.

La comunidad irlandesa, desde miembros en activo y retirados de la Armada y de las Fuerzas Armadas, hasta compañeros ciclistas, amigos y vecinos, se ha volcado con la situación del militar.

Hasta el momento han recaudado más de 86.000 dólares para cubrir los vuelos, el alojamiento y los gastos de la familia durante su estancia en Alicante.

En la campaña solidaria impulsada a través de GoFundMe destacan que Donal es conocido "por su amabilidad, generosidad y su inquebrantable disposición a ayudar a los demás. Donie es el tipo de persona que siempre está presente cuando más se le necesita".

Una semana después del accidente, el militar permanece en coma inducido, mientras los médicos le realizan escáneres y pruebas diarias para monitorizar su evolución y reducir progresivamente la sedación.

"Si bien tenemos esperanza, entendemos que la recuperación probablemente será lenta y gradual. Esto es una maratón, no una carrera de velocidad", ha señalado su familia.