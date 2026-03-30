Seis detenidos y dos clubes de cannabis cerrados en Orihuela Costa en una operación antidroga de la Guardia Civil

Seis personas han sido detenidas en Orihuela Costa en una operación antidroga de la Guardia Civil en la que se han cerrado dos asociaciones cannábicas.

Además de los arrestados, se ha investigado a otras cinco por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, se ha investigado a dos menores de edad por un delito de falsedad documental.

Como resultado de dichas actuaciones, se intervinieron aproximadamente 1.000 euros en efectivo, 2,1 kilogramos de marihuana, 2,2 kilogramos de hachís, 113 bellotas de hachís, 1.169 cigarrillos de marihuana, diversas bolsas de golosinas y chocolatinas elaboradas con estas sustancias, botes de cannabidiol (CBD), así como material tecnológico y utensilios destinados al envasado y pesaje de la droga.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de enero, cuando el Equipo ROCA de Torrevieja estableció un dispositivo orientado a identificar y analizar la actividad de este tipo de entidades en la zona.

En una primera fase, los agentes localizaron todas las asociaciones conocidas en el municipio y analizaron la información pública disponible, centrando finalmente la investigación en dos de ellas ante la existencia de indicios de actividad ilícita. Según las pesquisas, estas asociaciones operaban bajo la apariencia de entidades sin ánimo de lucro, si bien en la práctica funcionaban como puntos de venta de droga.

Según las indagaciones de los agentes, "sus responsables actuaban de forma organizada y con una clara finalidad lucrativa".

Para evitar la destrucción de pruebas, el pasado 17 de marzo, se llevaron a cabo dos registros simultáneos en ambas asociaciones con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas y la continuidad de la actividad delictiva.

Además, en uno de los locales se investigó a dos menores de edad, de 16 y 17 años, por un supuesto delito de falsedad documental, al utilizar una carta de identidad belga y un documento de identificación español modificados para hacerse pasar por mayores de edad y acceder a la asociación.

Los detenidos tras ser puestos a disposición judicial, quedaron en libertad a la espera de juicio.

Durante el desarrollo de los registros, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Orihuela Costa. Con esta nueva actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y en la erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes que operan bajo apariencia de legalidad.