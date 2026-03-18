Una cruz como fondo de pantalla delata a tres jóvenes que atracaban a gays en Alicante, Murcia y Albacete

Una cruz de fondo de pantalla en un móvil escondido es el origen de una investigación de la Guardia Civil que detiene a dos marroquíes y un español con edades entre los 18 y los 26 años. Los tres están acusados de usar la aplicación Grindr para robar al menos a siete homosexuales en las provincias de Alicante, Albacete y Murcia.

El domingo 11 de enero llegó la primera denuncia de un hombre que relataba cómo le habían sustraído el teléfono móvil y con él sacaron hasta 1.600 euros de sus cuentas bancarias.

A partir de ahí el Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura encontró delitos similares que les permitieron encontrar el patrón delictivo. Los tres acusados contactaban con las víctimas a través de Grindr, una aplicación que facilita las relaciones sexuales entre desconocidos.

En ella proponían encontrarse con ese fin en dos pueblos de la Vega Baja, Cox y Redován. Una vez en el lugar, solicitaban el teléfono móvil alegando que el suyo se había quedado sin batería o que necesitaban realizar una llamada urgente.

Al cederles las víctimas el dispositivo ya desbloqueado lo mantenían en su posesión hasta que mediante un empujón o aprovechando un descuido huían rápidamente.

Con el móvil en sus manos buscaban inmediatamente las aplicaciones bancarias para intentar realizar transferencias, sacar efectivo en cajeros automáticos o para comprar en servicios de pago móvil.

Los investigadores han vinculado a este grupo con siete hechos delictivos cometidos entre este enero y marzo. Las víctimas son de Benejúzar, Hellín y Murcia, con edades entre los 20 y 60 años.

La Guardia Civil destaca que los tres jóvenes se habían organizado para cometer estos delitos. Uno era el que entraba en Grindr y hacía de gancho hasta sustraer los móviles, otro facilitaba la huida y el tercero gestionaba el dinero obtenido mediante las operaciones fraudulentas.

Durante una identificación de uno de los implicados, se logró recuperar uno de los teléfonos móviles sustraídos, que llevó a los agentes a identificar una de las víctimas.

El martes 10 de marzo los agentes detuvieron a dos de los implicados en sus domicilios en Cox, el español de 18 años y el marroquí de 26. El tercero, marroquí de 22 años, ya se encontraba en prisión por otras causas relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Peligrosos antecedentes

Los dos veinteañeros cuentan con numerosos antedecentes policiales. El mayor de ellos ya los tenía por un caso similar, en el que junto con otro detenido, dio una paliza a otro gay al que amordazaron, ataron de pies y manos, le arrebataron varios objetos personales y le abandonaron en un descampado.

El de 22 años está acusado también de pertenecer a un grupo criminal de estafadores que se hacían pasar por bancos para robar las credenciales bancarias y retirar los ahorros de más de 30 personas.

La investigación sigue abierta en el caso de que nuevas víctimas quieran denunciar robos cometidos en este contexto. El juzgado de Orihuela ha decretado la puesta en libertad de ambos con medidas cautelares a la espera de juicio.

La Guardia Civil concluye recordando la importancia de extremar la precaución en encuentros con personas desconocidas. En particular para mantener protegidos los móviles, que contienen acceso a aplicaciones bancarias o información personal sensible.