Condenan a un maltratador que agredió a su pareja con una barra de hierro en Torrevieja

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis meses de cárcel y 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad a un hombre que reconoció en el juicio que golpeó dos veces a su pareja con instrumentos de hierro en apenas dos semanas, una de ellas en Torrevieja.



La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, le impone también sendas órdenes de alejamiento de 300 metros de la víctima y el pago a esta de una indemnización de 2.000 euros, cantidad que el acusado adelantó antes del juicio.



El relato de hechos probados indica que la primera de las agresiones se produjo en Torrevieja (Alicante) en abril de 2022, cuando le causó lesiones que tardaron en curar siete días al golpearla con una barra de hierro por varias partes del cuerpo.

La segunda ocurrió en un barrio de Cartagena dos semanas más tarde, cuando le propinó golpes por todo el cuerpo con una porra de hierro, tardando la mujer en sanar de sus heridas cinco días.



Al fijar las condenas el tribunal le aplica las atenuantes de reparación del daño y la de alteración mental por el trastorno que padece debido al consumo reiterado de droga.

Concejal detenido

La condena se produce un día después de que la Guardia Civil detuviera el pasado domingo en Altea, al norte de la provincia de Alicante, a un concejal acusado de malos tratos a su pareja, como adelantó el diario Las Provincias y confirma EL ESPAÑOL.

Por estas acusaciones le han expulsado del equipo de Gobierno municipal y el partido.

Rafa Ramón, edil por Compromís, es el responsable de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio en esta turística localidad de la Costa Blanca.

La denuncia que recoge el diario señala que el concejal la había abofeteado y arrastrado por el suelo tirándola del pelo. Según La Sexta, la presunta agresión se habría producido en Xàbia, más al norte, donde la pareja tiene una vivienda.