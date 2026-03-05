Dos padres denuncian a un colegio de Torrevieja por tardar 2 semanas en avisar de las faltas de sus hijos desaparecidos

Francisco, de 5 años, y Daniel, de 10 años, los menores sustraídos por su madre en Torrevieja.

La presunta negligencia de un colegio de Torrevieja ha podido alargar la agonía de dos padres que lleva más de cinco meses sin saber nada de Francisco y Daniel, dos hermanos maternos de 5 y 10 años, al no avisarles de sus faltas de asistencia durante dos semanas.

Francisco y Tiberio han tomado la decisión de emprender acciones legales contra el CEIP Ciudad del Mar por la falta de comunicación ante la desaparición de los menores.

No se sabe nada de los pequeños desde el pasado 20 de septiembre, cuando presuntamente su madre, quien tiene una orden de arresto, los sustrajo fuera del país al ver amenazada la custodia.

"El colegio siempre estuvo informado desde que el nene empezó a ir con tres años de la situación problemática con la madre", asegura Francisco, padre de Francisco, a este diario.

Según relata, "la madre solía llevar al niño al pediatra para fingir que estaba enfermo y así tener un justificante médico para no entregarlo en el punto de encuentro".

"Por eso, yo siempre estaba en contacto con el director y la tutora; les preguntaba si el niño había asistido a clase los días previos para comprobarlo", asegura.

Su comunicación con la madre era inexistente porque ella la impedía, por lo que su única forma de informarse del estado de su hijo durante las dos semanas que no le correspondía su cuidado era a través del colegio o del punto de encuentro.

La fuga

El desencadenante de su fuga con los menores fue un juicio de modificación de medidas agendado para el 23 de septiembre de 2025, donde se suponía que iba a perder la custodia de Francisco por haber incumplido numerosas sentencias de diferentes jueces y todas las recomendaciones.

La jueza paralizó el juicio, pero la madre, al haber huido el 20, no se enteró. Esa semana los niños ya no acudieron al colegio.

"El viernes 26 de septiembre fui a la primera reunión de clase del colegio. Al terminar, me quedé hablando con la tutora. Le pregunté expresamente si el nene había venido a clase con normalidad esa semana y si estaba yendo a las extraescolares", recuerda Francisco.

"A pesar de que el niño llevaba ya una semana sin asistir, la profesora me mintió: me dijo que estaba acudiendo con normalidad, que no había nada extraño y que ya me avisaría si pasaba algo", afirma Francisco.

Todo ello a pesar de que "cada día que un niño falta a clase, el colegio debe registrarlo en la plataforma Itaca de la Comunitat Valenciana y a los padres nos llega un correo electrónico automático".

Sin embargo, pasaron dos semanas completas y, según denuncia, no avisaron ni a él ni a Tiberio, padre del otro hermano, a pesar de que ambos iban al mismo colegio y tenían a la misma tutora.

Al ver que el niño tampoco se presentaba en el punto de encuentro el sábado 4 de octubre, le escribió un correo electrónico a la tutora sin obtener respuesta.

Al día siguiente hizo lo propio con el director, expresándole su "gran preocupación porque ni el punto de encuentro ni yo lográbamos contactar con la madre".

Francisco asegura que "el lunes por la mañana, para cubrirse las espaldas antes de contestarme, el colegio envió de golpe, a través de Itaca, 72 correos electrónicos con todas las inasistencias acumuladas de esas dos semanas que no me habían notificado".

Y añade que, solo un minuto después, el director les contestó al correo diciéndole que "ellos también estaban muy preocupados, que los niños llevaban dos semanas sin ir y que iban a avisar a absentismo escolar y a la Fiscalía de Menores".

Tras los primeros instantes de incredulidad, Francisco fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja a poner la denuncia por la desaparición y Tiberio hizo la propio ante los Mossos d'Esquadra.

Búsqueda de los menores

Después de meses luchando por encontrar a los menores, con apariciones en medios y publicaciones periódicas en redes sociales, Francisco pide responsabilidades al CEIP Ciudad del Mar por haber "regalado dos semanas de ventaja a la madre por inacción y omisión de información".

Otro detalle "indignante" es que en el grupo de WhatsApp del colegio, con más de 700 padres, publicaron una petición de ayuda para encontrar a un perrito perdido del AMPA, "pero no han publicado absolutamente nada solicitando colaboración para encontrar a los niños", lamenta.

Este medio se ha puesto en contacto con la dirección del centro para conocer su versión, pero han declinado hacer declaraciones al respecto.

Si bien han destacado que están a disposición de los padres para colaborar en lo que haga falta, ayuda que Francisco considera inexistente, ya que apunta que no ha vuelto a escribirles desde entonces.

Con todo, la búsqueda de Francisco y Daniel sigue en curso, aunque sin avances.

"No se ha encontrado nada, absolutamente nada. Es como si se los hubiera tragado la tierra", sentencia Francisco.