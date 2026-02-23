Detenidos dos jóvenes de Alicante por apalizar y robar a un chico gay con el que habían quedado por una app en Murcia

Dos jóvenes han sido detenidos en la localidad alicantina de Redován por apalizar y robar a otro joven con el que quedaron a través de una aplicación de citas en Totana (Murcia).

La brutal agresión se produjo el pasado mes de septiembre en el pueblo murciano cuando la víctima iba a mantener un encuentro en Totana con un joven al que no conocía y con el que había contactado a través de una aplicación de citas.

Según manifestó en la denuncia, cuando se disponía a acudir a la cita, la víctima fue asaltada en su vehículo en una zona aislada del municipio totanero por dos jóvenes, entre ellos la persona con la que había concertado el encuentro.

Según la víctima, los dos jóvenes la agredieron, la amordazaron, la ataron de pies y manos, le arrebataron varios objetos personales y la abandonaron en el descampado durante varias horas durante la noche.

Los presuntos agresores se apropiaron del vehículo de la víctima y se trasladaron hasta el domicilio de esta, al que llegaron a acceder y, poco después, huyeron del lugar.

Cuando se halló a la víctima fue trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario, donde fue asistida por personal sanitario debido a las graves lesiones originadas.

Tras la denuncia, la Guardia Civil de Murcia inició una investigación que terminó con la detención de los sospechosos en el municipio alicantino de Redován como presuntos autores de los delitos de violencia e intimidación, con resultado de lesiones graves; detención ilegal, sustracción de vehículo y allanamiento de morada.

En la primera fase de la operación, los guardias civiles han identificado y localizado a uno de los dos presuntos autores de los hechos investigados, que ha sido detenido en Redován.

Durante la segunda fase de la operación, los guardias civiles identificaron al segundo presunto autor de los hechos investigados y establecieron sobre este un dispositivo de vigilancia que permitió constatar que ambos asaltantes se dirigieron expresamente desde Redován –donde residían– hasta Totana y regresaron de nuevo a Alicante tras cometer los hechos.

La operación ‘Totargen’ ha culminado recientemente con la localización y detención en Redován del segundo sospechoso.

El vehículo sustraído a la víctima, así como diversa documentación personal y objetos de esta, han sido recuperados durante el transcurso de la investigación.