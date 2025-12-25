Detienen a una pareja al descubrirles droga y 12.000 euros cuando iban a arrestar al hombre por una paliza

Lo que iba a ser una detención en San Isidro de un hombre por una brutal agresión, se convirtió en un doble arresto cuando los agentes descubrieron al sospechoso y a su pareja salir de su domicilio con una maleta repleta de marihuana y un bolso con 12.000 euros en efectivo.

Ahora, además de detener al hombre de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones graves cometido el pasado 13 de agosto en Cox, se les imputa,tanto a él como a su pareja de 23, un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició el pasado 13 de agosto, tras cometerse una brutal agresión por la que la víctima sufrió lesiones graves.

Una discusión en un hotel de Cox acabó en una paliza por parte del hombre a otro varón, que recibió varios puñetazos y cayó al suelo golpeándose la cabeza.

Después, el autor huyó del lugar. La víctima fue trasladada al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencias por las lesiones, de gran entidad, ocasionadas durante la paliza que recibió.

La víctima de las lesiones es un hombre de 40 años que recibió el alta hospitalaria con secuelas tras varias semanas de tratamiento y cuidados en los Hospitales de Orihuela y Elche.

Los investigadores han concluido que autor y víctima no se conocían previamente, y que la causa de la agresión fue una discusión fortuita y verbal, que no guarda relación con los antecedentes de tráfico de drogas que posee el autor.

La identificación del hombre ha llegado tras meses de trabajo e indagaciones, tarea que desde el instituto armado indican que "no ha sido fácil".

Una vez constatada la identidad del presunto responsable, los agentes lograron ubicarlo en San Isidro y establecieron un dispositivo para detenerlo.

En el momento de la detención se encontraba con su pareja sentimental y fueron sorprendidos sacando de su domicilio una maleta con 6 kilogramos de cogollos de marihuana y un bolso de mano con 12.000 euros en efectivo.

Durante el registro en la vivienda fue intervenido material para el pesaje, embalado al vacío y venta de la droga, otros 1.000 euros en efectivo que se suman a los 12.000 que portaban en el bolso de mano, varios teléfonos móviles y tarjetas empleadas en el delito de tráfico de drogas y numerosa documentación, entre otros efectos.

También han sido intervenidas pruebas que incriminan al hombre como autor de la agresión cometida en Cox.