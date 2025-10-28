El hijo del ciclista muerto sin ayuda entre Murcia y Alicante: "Estaban pendientes de quién pagaba la ambulancia"

Antonio Morales perdió a su padre Antonio, de 73 años, en septiembre tras un accidente de bici que se tornó en mortal por un fallo en la coordinación de urgencias entre Murcia y la Comunitat Valenciana. El hijo de la víctima ha vuelto a denunciar que "estaban más pendientes de quién tenía que pagar la ambulancia".

Ante los micrófonos de À Punt, Antonio ha explicado el error administrativo que evitó que su padre Antonio fuera asistido a tiempo y que terminara falleciendo en el Hospital de la Vega Baja.

La víctima era un gran aficionado al ciclismo y el pasado 10 de septiembre salió con su bicicleta por la Vereda del Reino, un camino en Beniel (Murcia) a tan solo unos metros del límite donde comienza Orihuela y la Comunitat Valenciana.

"Mi padre bajaba por esta vereda y un bache que todavía sigue aquí perdió el control de la bicicleta y se fue contra el poste que de aquí que también está mal porque es bastante peligroso", ha relatado.

El fuerte golpe le provocó una herida en el tórax, fracturándose varias costillas y perforándose un pulmón.

"Una vecina llamó al 112 y entró la llamada al 112 de Murcia, la cual estaba más preocupada de saber si había caído en la Comunitat Valenciana. La llamante insistió que estaba mal que estaba herido e hicieron caso omiso de la gravedad de mi padre", ha lamentado.

El difunto Antonio Morales Ayala fue cabo de los bomberos de Murcia y presidente de la Peña Ciclista La Pájara de Puente Tocinos. Cedida

Como no se pusieron de acuerdo, en vez de movilizar una ambulancia de Beniel que hubiera tardado tres minutos, llamaron a una de Orihuela que tardó 47 tras perderse.

"Lo tuvieron 47 minutos con una herida que si se asiste en un plazo lógico y normal de una ambulancia más del 90% de las personas sobreviven. A mi padre le denegaron el derecho a vivir ese día", ha añadido el familiar.

Y ha denunciado ante las cámaras de la televisión pública valenciana que "estuvieron más pendientes de los límites administrativos y de las competencias y de quién tiene que pagar la ambulancia que de la urgencia y la gravedad del accidentado".

Ahora la familia pide justicia y ha tomado acciones legales por la vía penal para que "los que hicieron mal su trabajo lo paguen y que esto no vuelva a suceder porque esto ya está regulado con la ley de que deben de movilizar el recurso más próximo".