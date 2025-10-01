Dieciséis tortugas marinas vuelven al Mediterráneo en Torrevieja tras un año de cuidados en el Oceanogràfic

Algunas de las tortugas entrando al mar.

La playa de La Mata ha sido esta mañana el escenario elegido para devolver al mar a dieciséis tortugas marinas nacidas en 2024.

Estos ejemplares proceden del nido que la tortuga bautizada como “Pura Vida” depositó el pasado verano en la playa de Los Locos, cuyos huevos fueron reubicados en La Mata, donde finalmente eclosionaron.

Tras haber permanecido un año bajo cuidados especializados en el Oceanogràfic de Valencia, las crías han regresado hoy a su medio natural en un acto abierto al público que congregó a vecinos, estudiantes y representantes institucionales.

En el verano de 2024, la inesperada llegada de un nido a pleno arenal urbano sorprendió a residentes y turistas de Torrevieja.

“Pura Vida” dejó allí un total de 64 huevos, protegidos desde el primer momento por voluntarios y técnicos ambientales.

Parte de esos huevos permanecieron en la playa hasta su nacimiento, mientras que seis fueron trasladados al Oceanogràfic para incorporarse al proyecto Head Starting de la Fundación.

Más adelante, diez crías adicionales se sumaron a esas primeras seis, conformando así los dieciséis ejemplares que hoy han alcanzado el mar.

Head Starting

Durante doce meses, las tortugas crecieron bajo control veterinario, con revisiones médicas, una dieta adecuada y un entorno seguro.

El objetivo de este plan es incrementar sus posibilidades de supervivencia en las fases más vulnerables de la vida de la tortuga boba, especie con una elevada mortalidad en sus primeros años.

La elección de Torrevieja para la suelta no fue casual. Se apoya en el principio de la filopatría, según el cual las hembras adultas regresan décadas después al mismo lugar donde nacieron para desovar.

Garantizar este vínculo geográfico resulta esencial para fortalecer la recolonización de playas del Mediterráneo occidental, un proceso que cada vez se observa con mayor frecuencia.

Amplia participación

El evento contó con la asistencia de la vicealcaldesa y concejal de Turismo, Rosario Martínez, el concejal de Medio Ambiente y Playas, Antonio Vidal, y el biólogo municipal, Juan Antonio Pujol.

También participaron agentes de la Policía Local, personal de limpieza y mantenimiento de playas, así como los voluntarios que protegieron los nidos hasta su eclosión.

La Fundación Oceanogràfic estuvo presente con su equipo especialista en conservación, educación y voluntariado.

Entre el público se encontraban además 45 estudiantes de primero de Bachillerato del IES Mediterráneo, vecinos de Torrevieja y bañistas que no quisieron perderse este hito simbólico tanto para la ciudad como para la conservación marina.

Conservación

La tortuga boba (Caretta caretta) se encuentra catalogada como especie Vulnerable en la Lista Roja de la UICN.

Sus principales amenazas son la pérdida de playas de nidificación, la contaminación, los efectos de la actividad pesquera y el cambio climático.

Frente a esta situación, la Fundación Oceanogràfic, junto con administraciones públicas, la comunidad científica y la ciudadanía, impulsa acciones de investigación, rescate y sensibilización para mejorar la protección de esta especie en el Mediterráneo.