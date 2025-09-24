Asesinan en Bélgica al mafioso turco que se salvó en España del ataque contra el líder de los Daltons, tiroteado en Torrevieja

Los mafiosos turcos de los Daltons Furkan Yavuz, asesinado en Bélgica, y el capo Caner Koçer, tiroteado en Torrevieja en agosto.

Asesinan en la ciudad belga de Binche a Furkan Yavuz, el mafioso turco que viajó por España durante todo el verano junto al capo de los Daltons, Caner Koçer, tiroteado en Torrevieja el pasado agosto.

Medios belgas han reportado el asesinato de la mano derecha del capo asesinado en Alicante. Furkan habría sido tiroteado por el clan rival de los Caspers.

Esta organización criminal turca ya intentó acabar con los mafiosos el 20 de julio durante un ataque en Estepona, Málaga, donde tanto el capo asesinado en Torrevieja como el fallecido en Bélgica lograron escapar con vida.

La cuenta especializada en crimen internacional @niporwifi ha informado de que Furkan estuvo todo el verano en la Costa del Sol junto a Caner.

Caner permaneció en territorio español y fue finalmente ejecutado el 4 de agosto en Torrevieja.

Furkan Yavuz, quien podría haber sido herido en el primer enfrentamiento, habría regresado a Bélgica para reorganizar las operaciones desde allí, pero fue localizado y ejecutado por los grupos rivales como parte de la escalada de venganzas.

En redes sociales circulan vídeos de los presuntos asesinos corriendo por las calles de la ciudad belga tratando de huir de los agentes de policía.

Los Daltons y los Caspers, que comenzaron disputándose territorios de Estambul, se han expandido por toda Europa y han aterrizado en España, donde eran desconocidos hasta la fecha.

El capo asesinado en Alicante, de 21 años, fue tiroteado a más de 3.400 kilómetros de su país en lo que sería un ajuste de cuentas por parte de miembros de los Caspers y de los Çirkinler (Los Feos).

Según la Guardia Civil, siguieron al objetivo hasta esperar el momento propicio para acribillarle en pleno centro de Torrevieja y huir.

Los tres presuntos autores, todos de nacionalidad turca, de 23, 30 y 35 años, fueron detenidos tras una arriesgada persecución que se inició en coche y continuó a pie, y han ingresado en prisión.

Los nuevos mafiosos turcos de la Generación Z han heredado las sangrientas prácticas de los criminales tradicionales, pero han ampliado las cruzadas entre clanes de la calle a las redes sociales, donde están alardeando de su llegada a la Comunitat Valenciana, como reveló EL ESPAÑOL de Alicante.

Tras la muerte del capo, miembros de las bandas rivales publicaron imágenes falsas en las que supuestamente se les veía paseando por ciudades valencianas.