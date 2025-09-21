Janet, la exbailarina británica que lleva 110 días desaparecida en el río de un pueblo de Alicante: "Su marido aún la busca"

Janet Fison y un puente sobre el río Segura a su paso por Jacarilla. Redes sociales/Jorge Verdú

A Janet Fison le gustaba bailar. Había sido profesional y lo hacía bien, muy bien. A sus 75 años, aún conservaba la chispa y se lucía en las actividades de la tercera edad del pueblo de Jacarilla (Alicante). Sus amigos y vecinos siguen extrañando su forma de bailar más de 110 días después de que desapareciera.

En la pequeña localidad de poco más de 2.000 habitantes la misteriosa ausencia de la británica cayó como un rayo el pasado 30 de mayo.

Es una zona tranquila donde británicos y otros europeos llegan a los 300 habitantes y conviven con lugareños de toda la vida en calma, y donde casi el mayor problema que hay es la comunicación entre ellos.

Jacarilla es pequeño y casi todos conocían a Janet. Estaba totalmente integrada desde que se instaló con su marido en 2007.

Ahora el único rastro que queda de ella son algunos carteles colgados en paredes y establecimientos con su imagen. Con el paso de las semanas, ya van alrededor de 16, la esperanza de hallarla con vida se ha ido apagando.

Uno de estos negocios con su imagen es una de las pizzerías del pueblo, el sitio favorito de la inglesa y donde cenó por última vez.

Un cartel con información sobre la desaparecida en Jacarilla. J.V.

José Luis, su dueño, conocía bien a Janet y asegura a EL ESPAÑOL de Alicante que antes de comenzar la entrevista justo estaba hablando de ella con un cliente.

"La misma noche que desapareció estaba aquí cenando con su marido. La foto que se difunde es de ella pagando la comida. Venía todos los días. Incluso celebraron su 50 aniversario aquí", señala.

El hombre reconoce que el suceso ha sido "muy fuerte" y que él mismo ha pasado horas y horas buscándola junto al río Segura, donde fue vista por última vez.

Desaparición

El matrimonio vive al lado del campo de fútbol de Jacarilla. A unos 100 metros se abren varios caminos de tierra a orillas del río.

Janet solía caminar por esa zona, pero esa noche había algo extraño en su forma de actuar.

"No se me va de la cabeza. La noté un poco mareada, pero lo achaqué a dos copas de vino que se tomaron", recuerda.

Dos de las últimas imágenes de Janet Fison. Ayuntamiento de Jacarilla

El matrimonio se llevó unas patatas con alioli a casa para cenar. La mujer estaba preparándolas en la cocina cuando le comentó al marido que le dolía la cabeza.

Este la sustituyó para que descansara y cuando sacó los platos se había esfumado dejando la puerta abierta.

Sin documentación, dinero ni una nota de despedida, comenzó a caminar hacia el río en dirección al pueblo vecino de Benejúzar. Una mujer que hacía running la vio y, a su vuelta, se la encontró en el suelo, sobre las 20:40 horas.

Le preguntó si estaba bien y Janet le dijo "good, good (bien, bien)". Esa fue la última vez que se la vio. El alcalde del municipio, Andrés Moñino, comentó a este diario que "es como si se la hubiera tragado la tierra".

Un camino junto al río por el que solía pasear Janet. J.V.

"Es algo muy misterioso. La gente pregunta, pero no sabemos qué decir. La investigación está en manos de la Policía Judicial, pero a estas alturas no se espera que haya un buen resultado", reconoce Moñino.

El marido, doble víctima

Su marido está "muerto en vida", lamenta José Luis. Se conocían desde la adolescencia porque ella era bailarina y él trabajaba en el montaje de escenarios y luces, explica el dueño del restaurante.

El hombre, además de soportar la pérdida, tiene que lidiar con miradas desconfiadas de algunos de sus vecinos.

José Luis afirma que "la gente es muy mala. Hay gente que va diciendo que la mató y la descuartizó. Otros que se ha ido con otro. ¿Cómo se va a ir sin pasaporte y sin nada?".

La hipótesis de la ya más que probable muerte de la mujer es que se desorientara o sufriera algún tipo de problema de salud y cayera en algún lugar a orillas del río o en él.

Sin embargo, el fracaso en su búsqueda propia, la de su marido, la de todo el pueblo y del gran despliegue de la Guardia Civil empieza a levantar dudas en el amigo de la mujer.

El río Segura. J.V.

"Le he dado muchas vueltas en la cabeza. Pienso que alguien se la llevó cuando la vio allí tumbada. Era la final de la competición de palomos y la gente suele beber y conducir por esa zona para evitar controles", sospecha.

Con todo, "su marido aún la busca", resalta. El británico no ha dejado de buscarla, sus hijos apenas pueden venir a verle y ha pasado incontables horas en el río. Incluso se ha comprado cañas de pescar con cámaras para grabar debajo del agua y buscar a su compañera para darle una digna sepultura.

Pero con el paso del tiempo sus salidas, como sus esperanzas, cada vez son menores.