El Ayuntamiento de Torrevieja impulsa dos proyectos clave para modernizar el puerto por 15 millones de euros

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local (JGL) aprobó ayer la licitación de dos obras estratégicas destinadas a modernizar y mejorar las instalaciones portuarias: la electrificación secundaria del recinto portuario y la remodelación del cantil del muelle pesquero junto a la urbanización del entorno del Muelle Mínguez.

La primera actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 8.935.683 euros (IVA incluido) y un plazo inicial de ejecución de 11 meses.

Sin embargo, las bases permitirán que las empresas licitadoras ofrezcan reducciones de hasta 15 semanas, lo que podría adelantar la finalización en alrededor de cuatro meses. También se contemplan entregas parciales que posibiliten abrir progresivamente el recinto ferial al público, siguiendo las directrices del consistorio.

Los trabajos abarcan desde la finalización de las canalizaciones subterráneas y la instalación de cuadros eléctricos, hasta la colocación de líneas de media y baja tensión, alumbrado público y sistemas de control y seguridad. Además, se completará la repavimentación, el mobiliario urbano, la jardinería y el equipamiento necesario para un uso multifuncional del espacio, tanto para ferias y atracciones como para la instalación de casetas de artesanía.

La licitación valorará positivamente aquellas propuestas que incluyan mejoras en la integración paisajística y urbana, siempre que se respeten las necesidades previstas para el recinto ferial.

Muelle pesquero y entorno del Muelle Mínguez

La segunda actuación tendrá un presupuesto de 5.845.298 euros (IVA incluido) y se desarrollará en un plazo de cinco meses, con la posibilidad de acortarlo hasta seis semanas. Esta obra contempla la renovación completa del cantil del muelle pesquero para aumentar su funcionalidad y seguridad, además de la urbanización integral del entorno del Muelle Mínguez, que se convertirá en un espacio más accesible, ordenado y compatible con el uso ciudadano.

Incluye la sustitución de pavimentos, la renovación de redes de servicios, nueva iluminación, mobiliario urbano y mejoras en la accesibilidad tanto peatonal como para vehículos. El proyecto prevé la creación de un paseo que, desde la entrada del puerto, recorrerá el área rehabilitada del Muelle Mínguez hasta enlazar con un paseo de primera línea y conectarse con el dique de Levante, ofreciendo así una nueva imagen icónica de la ciudad.

Una inversión estratégica para la ciudad

Dolón ha subrayado que estas actuaciones forman parte de una apuesta firme por un puerto más moderno, sostenible, competitivo y con mayor capacidad para impulsar la economía y el turismo local. Además, mejorarán la calidad de vida de los residentes y reforzarán la proyección de Torrevieja.

Ambos proyectos se integran en el plan de inversiones estratégicas del Ayuntamiento, que contempla mejoras en los principales espacios públicos y urbanos. La intención es que las obras comiencen antes de finalizar 2025 y que, junto con otras intervenciones pendientes, como la adecuación del entorno de la pasarela del Dique de Levante y la adquisición de casetas para vendedores de artesanía, todo el conjunto esté plenamente operativo a lo largo de 2026.