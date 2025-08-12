Siete detenidos por dejar a un joven "muy grave" tras una brutal paliza en Orihuela

Uno de los autores de la agresión.

Detenidos los siete agresores que dejaron a un joven de 18 años asistido mecánicamente para mantenerse con vida tras propinarle una brutal paliza en octubre de 2024 en Orihuela.

Una vez que los investigadores consiguieron identificar a todos los agresores, los días 22, 23 y 29 de julio de 2025, procedieron a efectuar las detenciones de cinco de ellos en Murcia; uno en Burriana (Castellón); y, el último, en Almoradí (Alicante).

Los arrestados son hombres entre 26 y 42 años acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves.

La agresión ocurrió el pasado 28 de octubre cuando tres amigos se encontraban en un parque de la pedanía de La Murada y de repente un grupo de personas los abordaron para agredirles sin más preámbulo.

De los tres jóvenes que se encontraban en el parque, dos consiguieron escapar, pero el tercero no, recibiendo una paliza por el grupo que, posteriormente, huyó del lugar en coche.

Sin mediar palabra, cinco personas se bajaron de los dos vehículos, permaneciendo en el interior los dos conductores, mientras que los otros cinco propinaron una brutal paliza a uno de los tres jóvenes que se encontraban en el parque, al que no le dio tiempo a escapar.

Tras dejarlo tirado inconsciente en el suelo, los autores emprendieron la huida en los dos vehículos.

La Guardia Civil explica que, como consecuencia de la agresión, "la víctima sufrió un traumatismo cráneo encefálico que le provocó un hematoma cerebral por el que, desde entonces, tiene secuelas muy graves y su vida corre peligro".

La víctima permanece ingresada y asistida mecánicamente para mantenerse con vida.

La investigación se inició por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí el 29 de octubre de 2024.

El instituto armado ha resaltado la complejidad de la operación por tratarse de un grupo muy numeroso, del que no existían datos iniciales de ningún tipo que permitieran localizarlos.

El primer paso para dar con los sospechosos fue recabar declaraciones en el entorno.

En un momento dado, averiguaron una de las matrículas de los coches en los que viajaban los agresores, que fue alquilado por uno de ellos momentos antes de cometer el delito con la única finalidad de desplazarse hasta la Murada el día de los hechos, probablemente tratando de eludir ser descubiertos.

"Los agentes continuaron varios meses con una intensa investigación, concluyendo que se trataba de siete autores, residentes en Murcia, que se habían desplazado en dos vehículos hasta el parque en el que se encontraban los tres amigos", apuntan desde el cuerpo.

Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que ha decretado el ingreso en prisión de dos de los autores, un hombre español de 39 años y un hombre argelino de 31, y la libertad con cargos para los otros cinco, entre los que se encuentran los dos conductores de los vehículos.