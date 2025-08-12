Agosto deja una estampa colorida en las playas de Torrevieja: "La gente viene atraída por la calidad del agua"

La segunda semana de agosto está dejando unas imágenes que huelen a crema solar y mar en la provincia de Alicante.

Aunque todavía se desconoce la cifra exacta de turistas que han elegido la zona para veranear este 2025, basta con pasearse por la costa para constatar el gran atractivo del litoral alicantino por la cantidad de personas que disfrutan de sus entornos.

En la capital provincial, es habitual salir a la calle y escuchar varios idiomas que se mezclan entre los transeúntes, cada uno atraído por la ciudad por un motivo distinto.

Hay quienes repiten vacaciones, quienes la descubren por primera vez, pero todos coinciden en que Alicante destaca por su amplia oferta de playas y su clima envidiable.

De 106.000 a 400.000 habitantes en verano

Un ejemplo claro de este fenómeno se vive en Torrevieja, donde la población censada, de unas 106.000 personas, puede llegar a superar los 400.000 habitantes durante los meses estivales. Unos datos que convierten a la localidad en uno de los destinos más concurridos de la Comunitat Valenciana.

Playas como El Cura o Los Locos se transforman en un mosaico de color gracias a las cientos de sombrillas que tapizan su arena cada jornada de agosto. El ambiente es constante, desde primera hora de la mañana hasta el atardecer.

Mejoras para el visitante en 2025

Este año, con el objetivo de mejorar la experiencia del turista, el Ayuntamiento ha renovado todas las casetas de socorristas, sustituyéndolas por modernas cabañas con los colores blanquiazul característicos de la ciudad.

Además, cada playa cuenta con nuevos aseos públicos que, según ha adelantado el edil de Playas, Antonio Vidal, permanecerán abiertos “todo el año”.

Seis banderas azules

La provincia de Alicante se ha vuelto a situar entre las que más banderas azules acumulan en España, superando las 70 distinciones en 2025. En este recuento, Torrevieja aporta seis galardones, conseguidos por Cabo Cervera, Cala Piteras, El Cura, La Mata Sur, Los Locos y Los Náufragos.

Este reconocimiento, explica el concejal, responde a “la gran calidad del agua de nuestras playas” y al cuidado diario por parte de un equipo de limpieza y gestión de residuos dotado con maquinaria de última generación.

Playas seguras y accesibles

A la calidad del agua se suma la limpieza constante de la arena y la renovación del mobiliario playero: pasarelas, duchas, zonas deportivas y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

Todo ello hace que Torrevieja no solo atraiga por su clima y paisajes, sino también por su "compromiso con la seguridad, la accesibilidad y el confort de los bañistas", destaca el edil.

Un imán para el turismo nacional e internacional

Este esfuerzo por mantener un alto estándar de calidad ha convertido a la ciudad en un destino de referencia. Según datos de temporadas anteriores, Torrevieja logra atraer cada verano a cientos de miles de visitantes procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia y países nórdicos, además de un importante número de turistas nacionales.

Muchos repiten año tras año, lo que consolida a la localidad como uno de los motores turísticos de la Costa Blanca.