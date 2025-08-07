Encuentran el cuerpo sin vida de un bañista en una cala de Torrevieja

El cadáver de un hombre, que vestía un bañador y portaba gafas de natación o buceo, ha sido encontrado en una cala de Torrevieja sin signos evidentes de violencia, según han confirmado este jueves fuentes de la Guardia Civil a Efe.

El aviso se recibió a través del teléfono de emergencias 112 alrededor de las 18:40 horas del miércoles, alertando sobre la presencia de un cuerpo sin vida en la zona, según las mismas fuentes.

El hallazgo se produjo a unos 80 metros de Cala Redonda. Los agentes del instituto armado no detectaron señales de violencia en el cadáver, que corresponde a un varón cuya identidad aún no ha sido determinada.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar al fallecido.

