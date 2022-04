Los 'populares' denuncian que el nuevo gobierno "da la espalda" a los agricultores de Orihuela

El exalcalde de Orihuela, el 'popular' Emilio Bascuñana, ha denunciado este jueves, después del pleno ordinario del mes de abril, que "el nuevo gobierno de Socialistas y CLR-Ciudadanos de nuevo han dado la espalda a los agricultores de Orihuela eliminando la Concejalía de Agricultura", tras conocer el reparto de competencias delegadas por la alcaldesa.

Bascuñana ha recordado que el edil Víctor Valverde "ha realizado una labor ejemplar al frente del área de Agricultura durante todos estos años fomentando y promocionando el sector agrícola de nuestra tierra que además es uno de los principales motores económicos de nuestro municipio con dos hitos que han puesto a Orihuela como referencia para la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, como son el Simposio Agrolimentario SYA Orihuela y el Clúster Agroalimentario de la Vega Baja (CAOBVA)”, pero especialmente en la defensa del Trasvase y el respaldo permanente a nuestros agricultores”.

En este sentido el líder de los populares de Orihuela ha reclamado a la nueva alcaldesa “que recapacite y recupere esta concejalía tan importante”. Otras de las cuestiones a las que ha hecho referencias Emilio Bascuñana, en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular de Orihuela, ha sido el reparto y asignación de asientos de los diferentes grupos en el Pleno Municipal, “que se ha adoptado sin contar con nosotros, sin embargo mientras yo he sido alcalde siempre he contado con los portavoces para cualquier cambio referente a las cuestiones de organización del pleno. Esto es un ejemplo claro de cómo se va a gestionar durante este año”.



En cuanto a las últimas declaraciones de la concejala socialista García Zafra, “me preocupa mucho que ya empieza a hablar de lentitud en la administración, algo que ya conocemos todos, pero que no puede servir de excusa para no gestionar y sacar adelante todos los proyectos que hemos dejado listos para ejecutar”.



Asimismo, Bascuñana manifestado que el nuevo gobierno municipal no puede contar con 100 días de cortesía en su gestión, “porque apenas queda un año de legislatura y la mitad del gobierno ya ha estado gobernando durante toda la legislatura, no son nuevos, y no tenemos tiempo que perder”.



Además, el líder de los populares de Orihuela, ha compartido su interés en que “los presupuestos que anuncian, pero que no conocemos, salgan cuanto antes, porque Orihuela lo necesita. Vamos a ver cómo gestionan la participación en estos presupuestos, porque nosotros sí que contamos en nuestra elaboración con los grupos políticos y recogimos todas las aportaciones posibles”.



Bascuñana ha concluido asegurando que “el nuevo gobierno siempre tendrá nuestro apoyo institucional y leal para que todos los proyectos salgan con la mayor celeridad, porque nuestro compromiso es con Orihuela y con los oriolanos, y hemos venido aquí a servir”.

Sigue los temas que te interesan