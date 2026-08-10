Diamantes, lingotes y cuadros del siglo XVIII, el botín millonario de una banda de ladrones desarticulada en Calpe

La Guardia Civil desarticula en Calpe una organización criminal especializada en entradas en viviendas del norte de la provincia de Alicante que se hizo con un botín de alrededor de un millón de euros formado por centenares de joyas, diamantes, lingotes, más de 200 relojes de alta gama, dinero en efectivo y cuadros.

De momento, han sido detenidas cinco personas, cuatro hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 31 y 59 años.

La banda utilizaba un minucioso sistema de vigilancia previo para actuar cuando los inmuebles estaban vacíos.

Hasta el momento se han esclarecido 40 delitos de robo cometidos, principalmente, en localidades del norte de la provincia y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas dado el gran número de efectos intervenidos. Se han realizado seis registros en la localidad de Calpe, en domicilios, trasteros y un local utilizado como taller, donde se ha intervenido un importante volumen de efectos procedentes de los robos.

Sobresalen varios cuadros de temática religiosa ortodoxa, datados del siglo XVIII y XIX, de gran valor histórico en su país de origen, que ya han sido devueltos a sus propietarios. Gran parte de estos efectos se encontraban almacenados en un trastero, donde los autores acumulaban objetos procedentes de múltiples robos. El valor total de los efectos recuperados se aproxima al millón de euros, una cifra que podría incrementarse a medida que avancen los análisis para determinar su procedencia, necesario para facilitar su devolución a los denunciantes.

Una serie de robos con un patrón común alertó a los agentes y les permitió comprobar que los autores realizaban una minuciosa vigilancia previa de las viviendas objetivo utilizando dispositivos que les permitían verificar si los domicilios se encontraban vacíos.

Días previos colocaban en los vehículos de las víctimas dispositivos de geolocalización buscando el momento idóneo para actuar. Si la vivienda poseía alarma manipulaban el suministro eléctrico y anulaban los sensores y las cámaras y cuando había perros, utilizaban un ahuyentador electrónico.

Una vez confirmada la ausencia de los moradores, accedían al interior empleando herramientas específicas y adaptando el método en función de las características de cada vivienda, utilizando, cuando era necesario, escaleras telescópicas, visores nocturnos con grabación, intercomunicadores portátiles tipo push to talk o walkie-talkie conectados a auriculares de pequeño tamaño para comunicarse entre ellos y herramientas para cortar metal y fracturar cristales.

Las investigaciones permitieron destapar una red de receptación perfectamente organizada en la que uno de los implicados resultó ser un joyero desplazado desde su país de origen que operaba en un taller clandestino con toda de clase de maquinaria especializada, donde manipulaba las piezas sustraídas extrayendo las piedras preciosas y fundiendo el oro para dificultar su identificación y evitar su rastreo.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado prisión para tres de ellos. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones, así como el esclarecimiento de más hechos delictivos relacionados con esta organización.

La operación Locator ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de la Policía Judicial y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Calpe, que ha contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y de la Policía Local de Calpe, además de la colaboración del Ayuntamiento de Calpe para el traslado de la maquinaria intervenida. Los investigadores continúan analizando las piezas intervenidas para su devolución a los propietarios.