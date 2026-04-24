Piden 60 años a un hombre que agredió sexualmente a la hija de unos amigos en Alicante: la llevó mar adentro en moto de agua

Un hombre se enfrenta a 60 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual a la hija de 13 años de unos amigos en 2018 en Alicante.

El Ministerio Fiscal relata que el procesado se aprovechó de la confianza que le unía a la familia de la víctima para forzarla sexualmente en aquellos momentos en los que se encontraba solo con ella.

Las agresiones ocurrieron entre los meses de julio y septiembre. La primera de las ocasiones sucedió en el puerto deportivo de una localidad de la Marina Baixa donde el hombre cogió una moto acuática y llevó a la niña mar adentro, donde paró el vehículo y la agredió sexualmente.

Las otras tres veces habrían ocurrido en la vivienda de la menor o en el coche de él.

El Ministerio Público añade que el procesado tenía amenazada a la víctima para que esta no relatara los abusos y tocamientos que estaba sufriendo.

Así, la Fiscalía señala que el agresor mantuvo a la víctima en silencio diciéndole que si contaba algo de lo que sucedía tendría consecuencias y le podía pasar algo malo.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Alicante el próximo 29 de abril y continuará el día 30 de abril.

Otros juicios por abusos

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Alicante también juzgará el próximo lunes 27 de abril a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina, menor de edad, en una casa de campo familiar localizada en un municipio de la comarca del Vinalopó Mitjà.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2021 cuando el procesado le pidió a la niña, de ocho años en ese momento, que se sentara sobre sus piernas, situación que aprovechó para someterla a tocamientos en sus partes íntimas. La Fiscalía pide provisionalmente para el procesado una pena de prisión de cuatro años y medio por un delito de abusos sexuales.

Esa misma semana, el 28 y 29 de abril, se juzgará a un hombre acusado de someter a tocamientos en sus partes íntimas a su hija, menor de edad, en la vivienda familiar de Benidorm, y en el domicilio en el que convivía con ella a temporadas, en virtud del régimen de visitas pactado tras la separación de la madre de la niña.

El Ministerio Público sostiene que, desde que la niña tenía 12 años, en 2018, el hombre adoptó con ella comportamientos enfocados a satisfacer sus deseos lúbricos como besarla en la boca, mirarla cuando se cambiaba o someterla a tocamientos.

La situación continuó en la vivienda de él durante las visitas establecidas por el acuerdo de divorcio de los padres de la niña, que contó lo que sucedía el año 2021 en el pediatra. La Fiscalía solicita provisionalmente para él una pena de prisión de seis años por un delito continuado de abuso sexual.