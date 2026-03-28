Finca Patmore renace en Benissa como icono del gran lujo mediterráneo

En uno de los enclaves más privilegiados de la Costa Blanca Norte, la histórica Finca Patmore, en Cala Pinets (Benissa), se prepara para iniciar una nueva vida convertida en destino de referencia del gran lujo mediterráneo. Bajo el nombre de Patmore Resort & Residence, el proyecto impulsa un complejo que unifica un resort cinco estrellas gran lujo y un conjunto residencial exclusivo, consolidando la posición de la zona en el mapa internacional del turismo premium.

Impulsado por Alicante Global Group y TQ Invest Pro, el desarrollo va más allá de una simple operación inmobiliaria: nace como una estrategia de reposicionamiento que combina legado, vanguardia y una cuidada lectura del paisaje. La finca original, marcada por la personalidad de su histórica propietaria de noble abolengo, se convierte en el eje narrativo de una propuesta que reivindica la memoria del lugar mientras la proyecta hacia un nuevo estándar de sofisticación.

Para dotar de coherencia y carácter a este ecosistema en el que conviven resort y residencias, la promotora ha confiado la creación de la marca al estudio de Andreu March. El equipo ha trabajado con una premisa clara: mantener el espíritu de la finca original y sumarle el lenguaje del lujo contemporáneo, tanto en la imagen como en el comportamiento de la marca.

Esa mirada al pasado se materializa en un isotipo que trasciende el mero logotipo y se convierte en pieza clave del relato de Patmore. El símbolo gráfico nace del escudo familiar encontrado en la propia finca, recuperado y actualizado para perdurar como seña de identidad de herencia y exclusividad en el nuevo complejo.

Desde este emblema, la marca teje un storytelling que explica la procedencia, la historia y la singularidad del enclave, y que marca la diferencia en un segmento donde el lujo se mide cada vez más por la autenticidad.

“Conseguir que una marca alcance notoriedad depende de su imagen y su comportamiento. En Patmore, el reto era ir más allá: mantener el espíritu de la finca original y sumarle el estilo del lujo contemporáneo ”, afirma Andreu March.

El trabajo de Andreu March Studio no se limita a la identidad visual. El estudio firma también el interiorismo de Patmore Residence, en diálogo estrecho con la arquitectura del despacho Garrido Arquitectos, de Valencia. Sobre esta base arquitectónica, el interiorismo propone espacios suaves y transparentes, donde la luz natural y la continuidad visual con el exterior convierten el paisaje mediterráneo en parte esencial de la experiencia cotidiana.

El residencial se articula en 10 villas de lujo concebidas como piezas únicas, pensadas para generar emociones singulares en cada propietario. Cada unidad contará con nombre propio, una paleta cromática específica y una selección de materiales irrepetible, reforzando la idea de identidad individual dentro de un mismo universo estético. Distintos acabados, estructuras y atmósferas se combinan para que cada vivienda ofrezca una sensación exclusiva sin renunciar a la coherencia global del conjunto.

La filosofía de Patmore Residence pasa por disolver las fronteras tradicionales entre interior y exterior. La transparencia, los grandes vanos y la gestión de la luz buscan un flujo constante entre estancias interiores, terrazas, jardines y vistas al mar, de modo que el Mediterráneo no sea solo un telón de fondo, sino un protagonista más de la vida diaria. Esta conexión directa con el entorno eleva el confort y redefine el concepto de bienestar en clave mediterránea.

El origen de todo, recuerdan desde el estudio, reside en el concepto inicial de la finca Patmore y en la visión de paraíso que inspiró su construcción. El nuevo proyecto toma esa idea fundacional y la reinterpreta en clave contemporánea, integrando la riqueza cultural y natural del Mediterráneo en la forma de habitar las villas. El resultado es un “gran lujo mediterráneo” que no reniega de sus raíces, sino que las utiliza como base para un interiorismo sofisticado, sereno y actual.

Con su apuesta por el diseño de autor, la gestión unificada de la marca y una conexión profunda con el entorno, Patmore Resort & Residence se posiciona a la vanguardia del sector en la Costa Blanca Norte. La combinación de ubicación privilegiada, historia singular y la estética precisa de Andreu March Studio sitúan al complejo como futuro icono del estilo de vida más elevado en el Mediterráneo, y como referencia en la conservación estética y la evolución conceptual de los antiguos enclaves residenciales de la costa española.