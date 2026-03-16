Libertad con cargos para el concejal de Compromís de Altea detenido por abofetear y lesionar a su pareja

El juicio rápido al concejal de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, de Compromís, que ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido este domingo por abofetear y causar lesiones leves a su pareja, está previsto que se celebre en las próximas semanas en un juzgado de Benidorm, han informado a EFE fuentes jurídicas.



Ramón Mompó, que carecía de antecedentes por maltrato a la víctima y que ha sido cesado al frente de las delegaciones municipales de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio y también suspendido de militancia, fue arrestado sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrió el maltrato.



En la comparecencia de este lunes del detenido en el juzgado de la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, no ha habido conformidad, y la víctima y cónyuge se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar.



De esta manera, la mujer no ha ratificado la denuncia pero el juzgado de Dénia ha acordado elevar el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm, para el enjuiciamiento.



Esto ha sido así porque, según las fuentes consultadas por EFE, hay un parte de lesiones de la víctima y la fiscalía ha considerado que esto constituye un elemento objetivo y ajeno a la testifical que le impide solicitar el archivo de las diligencias.





A partir de ahora, el juicio rápido debería celebrarse en los juzgados de Benidorm en las próximas semanas por los supuestos delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves, recogido en el artículo 153 del Código Penal que se refiere a la violencia de género.

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