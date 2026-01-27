Una discusión sobre la política de Venezuela termina con un detenido por apuñalar con una botella de cristal en Dénia

Una discusión sobre la situación política en Venezuela termina con un detenido acusado de apuñalar a otro hombre con una botella de cristal rota. La pelea en un pueblo de la provincia de Alicante termina con la víctima intervenida quirúrgicamente por la gravedad de las heridas sufridas.

Los hechos ocurrieron en un bar de la localidad donde, entre dos hombres de distintas nacionalidades, uno de Venezuela y otro de Colombia, comenzó una discusión a priori sin interés alguno, sobre asuntos de política relacionados con sus países de origen.

En un momento dado de la discusión, uno de los hombres hizo un comentario sobre política, siendo recriminado por el otro quien además le llegó a propinar un golpe en la cara.

Seguidamente, el primer varón agarró una botella de vidrio y la rompió para, a continuación, comenzar a apuñalar a la víctima con ella en la cabeza, llegando a cortarle en la cara, parte posterior de la cabeza y brazos.

La víctima trataba de defenderse y otras personas testigos de los hechos intentaban separarles; sin embargo, el agresor continuaba cortando con la botella de cristal al perjudicado.

Finalmente, entre el propietario del establecimiento y otros testigos, consiguieron separarles, cesando la agresión, dando aviso a continuación al 112 para que se personara una dotación sanitaria dada la cantidad de sangre que estaba perdiendo la víctima, quien posteriormente manifestó no recordar nada de los hechos, salvo que un policía le estaba taponando una herida de la cara y le decía que no se durmiera.

Rotura de bíceps

El agresor había huido del lugar cuando agentes de la Policía Nacional se desplazaron al mismo. La víctima, se encontraba tendida en el suelo sangrando abundantemente, por lo que le asistieron taponando las heridas hasta la llegada de la dotación sanitaria que posteriormente le trasladó al hospital donde fue ingresado e intervenido quirúrgicamente de urgencia.

En cuanto a las lesiones que presentaba producto de la agresión, las de mayor gravedad consistieron en heridas profundas y complejas en mandíbula, cuello, bíceps, hombros y cervicales, precisando incluso cirugía plástica facial para su recomposición.

De la investigación posterior, se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia, quienes consiguieron averiguar la identidad del agresor a quien posteriormente localizaron y detuvieron por los hechos descritos.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Denia.