La banda de música de Teulada reparte 16 millones de euros y sueña con un local propio: "Es una gran familia"

La Lotería de Navidad encuentra en la costa de Alicante el escenario perfecto para promocionar lo que significa el sorteo más especial del año en España: muchos agraciados, alegría y música por doquier. La banda de Teulada ha encontrado en Moraira la suerte con 16 millones de euros que han repartido por este turístico municipio y alrededores.

El sorteo extraordinario también pone el foco en las necesidades inmobiliarias, ya sea el tener un local o una vivienda propia. Héctor Andrés, presidente de la Agrupación Musical Cultural de Teulada, se ha erigido este lunes de particular portavoz de la suerte con más de treinta años en esta sociedad.

La agrupación surgió con el modelo actual en 1973, aunque desde un siglo antes ya había una banda en la población. A finales del franquismo, esta institución nació para que los niños del pueblo pudieran estudiar música. Hoy se enorgullecen de haberlo conseguido, como el propio Héctor demuestra.

Si ahora cuentan con una escuela de música, banda juvenil y sinfónica, el presidente tiene claro cuál es el gran anhelo de los músicos. "Si pudieran invertir sería para buscar un local propio e intentar tener un local más adecuado", explica tras la euforia de repartir un cuarto premio.

Este premio es una oportunidad para mejorar la calidad de la agrupación, ya que en estos casos "invertir en instrumentos es lo habitual que una banda debe reforzar". El objetivo es seguir creciendo en una formación que él mismo define como "una gran familia".

El local propio es la pieza que falta, "el sueño de la banda". Y es que, aunque cuentan con el apoyo de un auditorio que califica de "increíble", la independencia que les otorgaría un espacio dedicado sigue siendo un deseo que no descartan.

Isa Llobell, vicepresidenta de la agrupación y clarinetista, representa el sentimiento de pertenencia de los vecinos. Con 29 años, lleva 17 formando parte de la banda, a la que entró siendo apenas una niña. "Para mí la banda es toda una vida", confiesa con emoción tras conocer la noticia.

Isa vivió el momento del premio con sorpresa mientras realizaba unos recados. Una videollamada del grupo de la directiva y los gritos de alegría en la calle anunciaron la noticia: "He escuchado a la gente de la calle decir: '¡Ay, la banda, la banda!' y ya solo con escuchar la alegría que tenían ya no necesitaba más".

La joven ya sabe en qué invertirá su parte del premio. "Hace muchos años que tengo ganas de comprar un piso y me faltaba un poco para la entrada, así que ya lo tengo", celebra.

La banda no es solo música, sino también un eje social en Teulada. Isa lamenta que este año tuvieran que cancelar un viaje social a Montanejos debido a la dana del puente de octubre, pero espera que ahora puedan retomar estas actividades. "Teníamos muchas ganas de hacer un viaje un poquito más social", añade.

Héctor destaca que la agrupación sirve como puente para muchos jóvenes que quieren profesionalizarse. La idea es que la banda sea un lugar donde "poder después estudiar o formarse musicalmente y siempre volver a casa, por la familia", permitiendo que incluso los que no son profesionales aporten lo que puedan al grupo.

Finalmente, el consejo de Isa para los nuevos músicos que se incorporan a esta "familia" premiada es sencillo: "Que disfruten, que se dejen tocar... aquí hemos venido a pasarlo bien y disfrutar", sin importar las diferencias de edad entre los miembros.