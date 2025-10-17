Investigan la muerte de Valentín, de 66 % de discapacidad, en el calabozo de la Guardia Civil de Jávea

La muerte de Valentín Palermo, de 29 años y con un 66 % de discapacidad, en el calabozo de la Guardia Civil de Jávea está siendo investigada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Dénia.

El joven pasó la madrugada del 25 de septiembre entre rejas y falleció pasadas las 05:00 de la mañana por causas que aún se desconocen.

Fue detenido por la Policía Local por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones y fue conducido a Urgencias al ambulatorio de Jávea.

Según la versión de la familia, allí le suministraron una dosis de un medicamento que, en combinación con sustancias que había consumido, le provocaría la muerte horas después.

Tras la visita hospitalaria fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil, donde la familia sospecha que sufrió maltrato por parte de los agentes durante las cuatro horas que lo retuvieron debido a que el cadáver estaba "golpeado y abultado con cantidad de moratones", según comunicó su padre en Facebook.

Mientras que la familia está convencida de que "en la cadena de custodia han ocurrido cantidad de negligencias" y piden justicia, desde el instituto armado aseguran que en ningún caso hubo responsabilidad de la Guardia Civil.

Fuentes judiciales aseguran que el juez se encuentra a la espera de recibir el resultado de los análisis de muestras tomadas al fallecido, que completaría el informe de la autopsia, para determinar los motivos del fallecimiento.

Y en base a ello archivar la causa o bien dirigir la investigación hacia las personas que participaron en su detención y custodia o que le trataron en el Centro de Salud al que fue trasladado durante su detención.

"En estos momentos no hay personas investigadas en el procedimiento y no se aprecia la comisión de ninguna infracción penal en la muerte del joven, sin perjuicio de lo que determinen estas diligencias pendientes", indican las mismas fuentes.

