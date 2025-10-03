¿Cómo conectar Dénia con el aeropuerto de Alicante o Valencia? Estrenan seis licencias de taxis y ya piden más

El paseo de la playa de la Marineta Cassiana preparado durante el festival D*NA. M. H.

La movilidad en la provincia de Alicante es una asignatura pendiente a la que aún le quedan muchas convocatorias para superar. La comarca de la Marina Alta deja atrás otro verano de grandes cifras de visitantes que llegan a pesar de ese déficit de infraestructuras. Y para Dénia la conexión por taxi es una de las claves.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, confirma a EL ESPAÑOL que se ha abierto el plazo para inscribirse a los exámenes para seis nuevas licencias de taxi anuales. Un permiso local que permitirá operar en una ciudad en la que cuentan actualmente con 29.

Esa cifra, como concede Grimalt, "evidentemente no es suficiente". Y solo le basta escuchar las quejas de asociaciones como la de hostelería y turismo, Ahetma, que le recuerdan que estos meses se puede llegar a esperar hasta hora y media para conseguir un taxi.

Dénia, como otros grandes destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, es un municipio que multiplica su población cuando calienta el sol en la playa. Con 50.400 habitantes, según los datos de Grimalt, en verano pueden llegar a 150.000 o 180.000 personas.

La particularidad de la capital comarcal es que estos se reparten en los diferentes núcleos de población diseminados por el término municipal. Como apunta el alcalde, la necesidad de este servicio de transporte público que regula Generalitat es mayor en barrios como Les Rotes y Les Marines. Y a eso se suma un hospital también fuera del casco urbano.

André Beekes, empresario del sector, confirma que la demanda de conductores es "altísima" desde Pascua hasta octubre. Él asegura que se las ha visto "canutas" para encontrar personal en temporadas pasadas.

Y trabajo hay mucho. Ese aumento de población se traduce en muchos servicios que tienen que conectar Dénia con el aeropuerto de Alicante o el de Valencia (en ambos casos a más de cien kilómetros).

Por eso, Beekes considera que ir en coche es más cómodo cuando esos viajes se pueden hacer en una hora frente a las más de tres horas en TRAM (con transbordo incluido) o las del autobús, que apenas tiene frecuencias que conecten en hora y veinte minutos.

Pero para trabajar de chófer en Dénia se requiere el carné de capacitación, cuyo examen realiza el Ayuntamiento. Beekes asegura que es "muy fácil de sacar", con preguntas tipo test que hasta un niño de 15 años podría aprobar y que se puede estudiar repasando los dos últimos exámenes en su página municipal.

Examen para chófer

Estas pruebas que realiza el Ayuntamiento de Dénia se aplican desde 2017, explica Beekes y solo sirven para este municipio. Esta restricción complica el acceso de personal de otras ciudades, ya que un conductor de Alicante tendría que examinarse de nuevo en Dénia. Es una de las dificultades, según Beekes.

Beekes critica que el Ayuntamiento no fomenta lo suficiente estos exámenes. Los exámenes se han reducido de tres a dos al año, siendo el próximo en noviembre. En el último examen, solo se presentaron media docena de personas, según afirma el taxista, una cifra que califica de "ridícula" y que atribuye a esa falta de promoción.

Grimalt cree que seis licencias son pocas, pero fue lo que autorizó la Conselleria. El alcalde subraya que el taxi es un servicio público esencial y que, si es necesario, solicitarán más licencias pronto.

Cómo es el trabajo

Un conductor de taxi debe tener un contrato a jornada completa, de al menos ocho horas. El sueldo mínimo por convenio es de 1.317 euros, indica Beekes.

Esa cifra sube ampliamente en el caso de los trabajadores que tiene contratados, con una media mensual de 2.200 euros más propinas, afirma. Estas condiciones le han permitido consolidar un equipo de dos empleados fijos desde hace tres años.

El alcalde Grimalt busca asegurar que los taxis trabajen las 24 horas para cubrir la demanda. Además de las nuevas licencias, se implementará una nueva línea de transporte urbano para ayudar con los desplazamientos.

Grimalt lamenta que la Conselleria no autorice taxis temporales de verano, pese a ser una solución planteada por los propios taxistas. Tras seis meses, el Ayuntamiento valorará si la situación mejora y pedirá más licencias si persisten las quejas.