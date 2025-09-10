Detienen a dos adolescentes por difundir un vídeo sexual de una pareja de amigos en un pueblo de Alicante

Esta es la historia de una traición entre amigos en Dénia. Los agentes de la Policía Nacional han detenido a dos adolescentes de 19 y 20 años a quienes se les acusa de un delito de revelación de secretos por difundir un vídeo y otras imágenes de una pareja amiga suya.

Las víctimas, ella de nacionalidad española y él suizo, habían denunciado que una amiga les había revelado que se estaban difundiendo las imágenes que se habían grabado ellos en la intimidad. Y ahí ya indicaban quiénes podían ser los responsables porque pertenecían su mismo círculo.

En ese relato explicaban que la sospecha se dirigía a los dos chicos, ambos de nacionalidad española y uno de ellos menor cuando sucedieron los hechos, porque habían cogido su teléfono. Ahí apuntaba que para acceder a las imágenes debían acceder a la carpeta oculta del teléfono.

Esa es una opción que incluyen en la actualidad muchos terminales que precisamente se puede usar para ocultar de la vista de los demás este contenido (o simplemente por diferenciar aplicaciones de trabajo).

La clave es que tanto ella como uno de estos amigos tenía la misma marca de terminales porque se podía compartir el contenido a través de una aplicación de intercambio de datos que no deja rastros de envío.

Tras conocer la difusión del vídeo a través de su amiga, recordó que, cierto día que estaban todos juntos de fiesta por la ciudad, uno de ellos le cogió su teléfono y se marchó junto con el otro implicado con el terminal durante unos treinta minutos, no dándole demasiada importancia puesto que son amigos, sospechando que ese fuera el momento en el que accedieron a sus datos privados, dado que conocen su número de desbloqueo.

Así pues, los agentes encargados del caso, localizaron y tomaron declaraciones a otros testigos, amigos de las víctimas, quienes al parecer tuvieron también conocimiento de la existencia del vídeo y las fotografías.

Finalmente, la investigación, permitió averiguar la completa identidad de ambos investigados, quienes fueron localizados y detenidos como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos, remitiéndose todas las actuaciones a los juzgados de instrucción de la ciudad y a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los implicados era menor de edad cuando sucedieron los hechos.

