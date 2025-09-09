Rescatan a 17 migrantes a bordo de una patera con ocho menores en el norte de Alicante

Imagen de archivo de una patera interceptada por Salvamento Marítimo en aguas de Alicante.

Diecisiete migrantes, incluidos ocho menores, han sido rescatadas por Salvamento Marítimo a bordo de una embarcación precaria en el aguas frente a la costa del norte de la provincia de Alicante.

Se trata de 17 personas de origen subsahariano, de las cuales dos son mujeres y ocho son menores de edad, siendo la más joven una niña de tan solo cinco años.

Todos se encuentran en buen estado de salud y solo tres de ellas han necesitado asistencia sanitaria de Cruz Roja por heridas de diversa consideración.

La ruta de Argelia

Los datos del informe de la plataforma Ca-Minando Fronteras revelan un dato preocupante durante los cinco primeros meses de 2025: cada vez mueren más personas en las costas de Alicante.

Esto es consecuencia de la mutación en la migración en la frontera occidental euroafricana, que cada vez mira más hacia las vías de entrada por el Levante español y Baleares.

Los números de fallecidos en las aguas del sureste peninsular se han convertido en un cementerio que se ha tragado a 328 migrantes desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, el último periodo registrado.

Comparado con las 175 del mismo periodo del año pasado, supone 153 vidas más perdidas en el Mediterráneo, un 87 % más. O lo que es lo mismo, dos personas muertas al día en la conocida como ruta de Argelia.

Esta cifra evidencia un cambio en la procedencia de las víctimas. "Ha aumentado considerablemente el número de personas que se encuentran en tránsito por Argelia, sobre todo nacionales procedentes de Somalia", explican desde Ca-Minando Fronteras.

Los principales migrantes que se embarcan en este recorrido provienen de Argelia, aunque la entidad ha registrado víctimas de hasta 22 nacionalidades entre todas las rutas.

"La mayor diversidad de nacionalidades en la ruta es síntoma de la militarización y del intento de cierre de las rutas de Alborán y el Estrecho. La falta de recursos activados para la búsqueda de embarcaciones es uno de los factores explicativos del aumento de víctimas en estos últimos años", denuncian.

