Alertan de la desaparición de un bebé de 1 año en Calpe

Alerta por la desaparición de Dairon, un bebé de tan solo un año que ha desaparecido en Calpe y que lleva sin saberse nada desde ayer, 19 de agosto.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha compartido una imagen del menor para facilitar su búsqueda debido a la urgencia del caso. El menor fue visto por última vez en Calpe, donde se concentran los esfuerzos para dar con él. [Fin a la dramática búsqueda del desaparecido en un pueblo de Alicante: aparece su cadáver]

Desde el CNDES, han compartido características físicas del menor para facilitar su búsqueda. Así, Dairon tiene el pelo castaño, rizado y corto, mide 80 cm de altura y pesa 10 kilos.

Desde el organismo han pedido colaboración ciudadana en la zona y han recordado que "tu ayuda es fundamental" en estos casos donde se trata de personas menores o con alta vulnerabilidad.

La desaparición de Dairon se produjo el mismo día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Cristián en Villajoyosa, un hombre que se encontraba desaparecido desde el 18 de agosto.

El hombre dejó una carta de despedida y se llevó su medicación. Los equipos de búsqueda hallaron su cadáver bajo un acantilado en la tarde de ayer.

