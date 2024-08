Vecinos de Teulada-Moraira acuden a los puntos de reparto de agua: "Esperemos que llueva porque es insostenible"

"Llevamos ya tres semanas así". Joaquina es una de las decenas de vecinas que acuden este jueves a uno de los puntos de reparto de agua de Teulada para poder tener agua potable en casa. Esta pequeña localidad de la provincia de Alicante atraviesa un momento crítico de abastecimiento debido a una brutal sequía.

El agua que sale de los grifos de Teulada-Moraira y el municipio de Benitatxell, sigue sin ser apta para el consumo humano, habiéndose dado restricciones de uso para beber, cocinar y preparar alimentos. Según relatan los vecinos de la zona, no se trata de la primera vez que se deteriora la calidad del agua durante los meses de verano, sin embargo, todos coinciden en que "nunca ha sido durante tanto tiempo".

Desde hace meses, algunos de los municipios de la comarca de La Marina Alta que se encuentran cerca del mar están sufriendo la salinización de unos acuíferos cada vez más afectados. Una situación que ha desembocado en la declaración del estado de emergencia en la comarca por escasez de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Debido a las condiciones geológicas e hidrológicas, La Marina Alta no cuenta con las circunstancias necesarias para la construcción de grandes presas, por lo que el abastecimiento se resuelve con aguas subterráneas de pozos y manantiales, o con aguas superficiales de ríos, en el menor de los casos.

Una situación que se agrava durante los meses de verano si no ha llovido suficientemente durante el año. Un periodo estival durante el cual la población de Moraira triplica su afluencia debido a la llegada de turistas a la zona.

Soluciones a corto plazo

Con el fin de abastecer a la población de las localidades de Teulada-Moraira, el Ayuntamiento ha habilitado puntos de distribución de agua potable. Los depósitos se hallan ubicados en el aparcamiento del campo de fútbol de Teulada y en la pista roja del polideportivo de Moraira.

Unos puntos de distribución que están abiertos de lunes a sábado desde las 10 horas hasta las 14 horas, y desde las 17 horas hasta las 20 horas los viernes en Moraira.

Para poder retirar el agua, los vecinos tienen que acudir con garrafas de agua, presentando su recibo de luz y su DNI al personal encargado del reparto. En el caso de ser propietario. Para quienes vivan de alquiler, es necesario aportar el contrato de alquiler, junto con el documento de identificación.

Marina se dirige por primera vez al punto de reparto habilitado en el aparcamiento del polideportivo de Teulada. "Yo no sabía nada, he venido porque me lo ha dicho la vecina". Esta habitante de la localidad afirma "tener enfermos en casa" y necesitar "urgentemente agua potable". Mientras reclama su garrafa que le corresponde a la pasada semana por no haber ido a recoger agua, la mujer se muestra agradecida con el Ayuntamiento por buscar una solución. "Yo no sé cómo llevan eso, solo sé que necesito agua, además tengo un gato", afirma. "Necesitamos que llueva ya", concluye.

Cada habitante tiene derecho a un máximo de 20 litros de agua potable por semana y por familia. En el caso de los establecimientos de hostelería, la cantidad aumenta en 80 litros por semana.

Las trabajadoras del Centro de Día para personas con Alzheimer, rellenando garrafas de agua. Laurine Maurice

Al punto de reparto de Teulada también acuden Marian y Carmen, dos trabajadoras del Centro de Día para personas con Alzheimer. Mientras rellenan sus decenas de garrafas gracias a los dos tanques, las trabajadoras aseguran necesitar "de forma urgente" agua potable. "Tenemos a 20 personas con necesidades especiales y no nos podemos quedar sin agua", asegura Marian. Al igual que la hostelería, los centros de día se benefician de 80 litros semanales.

Joaquina es otra vecina que viene a rellenar sus garrafas de agua este jueves en Teulada. Mientras facilita los datos al funcionario encargado del reparto, espera poder obtener 20 litros extra debido a tener "dos casas". "Espero que nadie me diga nada, pero tengo dos casas y por lo tanto necesito más agua", asegura la mujer.

Por su parte, Jaqueline también aprovecha la mañana para llevarse garrafas de agua a su casa en Moraira. De origen suizo, la mujer lleva 33 años viviendo en la localidad. "esta situación hace que los turistas ya no quieran venir, y se quejan mucho", asegura.

Borís es el encargado del funcionamiento del punto de reparto de agua de Moraira. Tan solo en las primeras horas de la mañana de este jueves, afirma que han venido "unas 40 personas" a rellenar garrafas. Contrariamente a lo que sucede en Teulada, mayoritariamente poblada de gente mayor de nacionalidad española, la zona de Moraira es conocida por triplicar su población durante los meses de verano debido a la llegada de muchos turistas extranjeros.

Unos turistas que, según afirma el funcionario "no están contentos con la situación", teniendo que traer digitalmente el recibo del agua que les proporciona previamente los propietarios de las casas en las que se hospedan, estando la mayoría de estos últimos, "fuera de la localidad". "La gente busca ya respuestas y soluciones sólidas a largo plazo", concluye el funcionario.