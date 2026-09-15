Elda impulsa la creación de la asociación Avanzadis y cede un local para personas con diversidad funcional

La nueva entidad está integrada por familias con hijos e hijas que al acabar su etapa escolar deben dejar el CEE Miguel de Cervantes. Ayuntamiento de Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha anunciado esta mañana la creación de Avanzadis, una asociación puesta en marcha por un grupo de padres y madres que tiene como objetivo ofrecer atención a los jóvenes con diversidad funcional que, al cumplir los 21 años, deben finalizar su etapa escolar en el Centro de Educación Especial Miguel de Cervantes.

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha guiado y ayudado a un colectivo que de esta manera ve una luz para que sus hijos e hijas sigan recibiendo la atención y el cariño que necesitan y que merecen, ya que al concluir sus estudios se encuentran con un vacío asistencial absoluto y un sistema colapsado sin plazas ni recursos suficientes por parte de la Generalitat.

Durante la presentación, Rubén Alfaro ha estado acompañado por el concejal de Bienestar Social, David Guardiola, la edil de Educación, María Gisbert, y tres de los miembros de la junta directiva de Avanzadis: Cristina González (presidenta), Manuel Rodríguez (secretario) y Pilar Sánchez (vicepresidenta).

El regidor eldense ha asegurado que "hoy es un día muy importante para nuestra ciudad y muy feliz para mí. Anunciamos una iniciativa social de enorme trascendencia para el bienestar, la inclusión y la dignidad de las familias de Elda".

El alcalde ha recordado que "nuestra ciudad cuenta con un Plan Estratégico, uno de cuyos puntos habla de crear una Elda humana, inclusiva y diversa y que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, con el fin de que nadie se quede atrás. Algunos se han dedicado a criticar y cuestionar este Plan, que como ahora pueden comprobar nos está permitiendo crear el modelo de ciudad que queremos para todos y todas".

Rubén Alfaro ha explicado que "esta iniciativa comenzó a gestarse hace unos meses por el impulso y la determinación de tres: Cristina, Manuel y Pilar. En marzo tuve la oportunidad de reunirme con ellos en mi despacho, donde me expusieron con absoluta claridad y crudeza la realidad que están viviendo muchas familias de nuestra ciudad, cuyos hijos e hijas se ven abocados a quedarse en sus casas".

"Como alcalde, ha continuado, entendí desde el primer minuto que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y les animamos a crear una asociación. Al mismo tiempo, hemos actuado con la máxima rapidez poniendo a disposición de Avanzadis un local. Este inmueble, que en un futuro se convertirá en Centro de Día, es un espacio adaptado donde estos jóvenes continuarán recibiendo atención especializada, desarrollo funcional, estimulación y una vida social activa".

Este local se ubica en la calle Paraguay y actualmente está siendo utilizado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), que en los próximos meses se trasladará a la nueva sede en el antiguo Conservatorio de Música. Cuando AFA se traslade dejará a Avanzadis una sede de más de 300 metros cuadrados, totalmente acondicionada, accesible y lista para ser utilizada. El alcalde de Elda ha remarcado que "lo ideal sería que todos los municipios contasen con unas instalaciones de este tipo, independientemente de que Avanzadis tenga un carácter comarcal, ya que se trata de un servicio que hay que ofrecer localmente.

Pero también hay que recordar que aunque los ayuntamientos impulsemos estas iniciativas, es la Generalitat quien tiene las competencias y la que debe apoyar con recursos humanos, materiales y económicos la creación de estos centros de día en las diferentes localidades".

Por su parte, Cristina González ha mostrado su "enorme agradecimiento al alcalde y al concejal de Bienestar Social por la rapidez con la que se han realizado todas las gestiones. No esperábamos que en apenas seis meses hayamos avanzado ya tanto en un proceso que pensábamos que sería más largo".