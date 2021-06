El fetichismo sexual de Berlanga con el zapato de mujer de Elda

Quentin Tarantino no es el único director que ha tenido especial fijación con los pies de mujer, como queda reflejado en numerosas películas de su filmografía. Luis García BerlangaGarcía Berlanga ha sido conocido no solo por ser un cineasta rompedor, sino por su fetichismo declarado cuando España estaba todavía en el blanco y negro, y en concreto, en el culto que profesaba al zapato de mujer, no al calzado femenino en general, sino al de tacón de aguja, convencido de que era fundamental para desprender erotismo y atracción sexual.

Así lo ha escrito Guillermina Roya-Villanova en su libro, recién publicado, 'Tamaño natural. El erotismo berlanguiano' (editorial Renacimiento) y también lo ha venido contando el director del Museo del Calzado de Elda, José María Amat Amer, quien conoció a fondo al cineasta valenciano, del que este año el Consell y diferentes administraciones se han sumado a toda una serie de iniciativas y reconocimientos enmarcados en el centenario (del nacimiento) de Berlanga.

Es por ello por lo que el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha anunciado este martes que la localidad "no podía quedarse al margen de este homenaje a la figura de Berlanga, ya que el cineasta tuvo una intensa relación con nuestra ciudad y nuestro Museo del Calzado”. De hecho, como ha recordado el consistorio, el autor de películas como 'El verdugo' o 'Bienvenido Mister Marshall' ayudó a impulsar el museo eldense, uno de los más importantes de Europa relacionados con el calzado, en 1992.

Relación fructífera

Pero la relación de Berlanga con el zapato de tacón que se confecciona en Elda para todo el mundo no termina aquí. Pocos años después, en 1997, se crea el Premio periodístico "Luís García Berlanga", cuyo tema a escribir "debía versar sobre el zapato de mujer como fuente de inspiración y siempre en el aspecto más positivo", reconoció Amat Amer en una tribuna en el periódico Información.

Dos años después, y gracias al ímpetu de Berlanga, se crea el Premio a la mujer mejor calzada de España, todavía vigente, un galardón que sirve de reconocimiento "a la mujer que mejor calzase el atractivo zapato de calidad o incluso que se distinga por su atractivo hacia el zapato de tacón de aguja".

A este respecto, una de las últimas aportaciones de García Berlanga con el Museo de Elda fue el intento de creación (finalmente quedó en nada) de la Academia del tacón de aguja, una especie de foro donde diseñadores, escritores, fetichistas... divagarían sobre el zapato con tacón de 9 centímetros.

Por último, y ya en 1999, en la última parte del rodaje de París - Tombuctú, la que acabaría siendo la última película de Berlanga, se modificó el guion para que apareciese Elda como ciudad del calzado con el gancho de un diseñador, encarnado por Javier Gurruchaga. También se incluyeron escenas de zapatos y herramientas de zapatero aportadas por el Museo de Elda.

Actos programados

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Elda tendrán lugar el próximo sábado 26 de junio a partir de las 13.00 horas bajo el título “El Salón Berlanga”. Los actos comenzarán con la proyección de un vídeo que resumirá la relación del cineasta con la ciudad y la recreación de una de las escenas de la película ‘Plácido’, que será escenario para un monólogo sobre Berlanga y su vínculo con Elda, de la mano del actor Juanan Moreno.

El acto continuará con la lectura de cuatro de los artículos premiados en el Concurso Periodístico “Luis García Berlanga” en cada una de las cuatro salas del Museo del Calzado. Para finalizar, la Asociación Músico Cultural de Elda (AMCE) Santa Cecilia ofrecerá una selección de temas de las bandas sonoras de Berlanga.

Los actos de ‘El Salón Berlanga’ se unen al ciclo de cine organizado por la Sede Universitaria de Elda y a la proyección de la película ‘Calabuch’ dentro del programa Elda 40Gra2, que tendrá lugar el próximo 21 de julio a las 22.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Durante la comparecencia, Rubén Alfaro ha afirmado que durante las próximas semanas se realizarán gestiones para llevar a cabo alguna actividad más en reconocimiento a la figura de Berlanga, entre las que podría estar la recuperación del premio periodístico sobre calzado femenino que lleva el nombre del director valenciano.