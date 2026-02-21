Cae el clan que robaba opio en cultivos legales de Albacete para enviarlo por correo desde el Aeropuerto de Alicante

Lo que parecían paquetes postales rutinarios en el aeropuerto de Alicante-Elche resultó ser el rastro de una red de tráfico internacional de opio. La Guardia Civil desmantela en Murcia un clan familiar que robaba más de 500 kilos de adormidera en cultivos legales de Albacete para enviarlos a Estados Unidos y toda España.

Este es el fruto de una investigación que se abrió cuando se interceptaron esos cuatro envíos en l'Altet. Lo que llamó la atención es que se trataba de casi siete kilos de sustancias de origen vegetal. Tras el análisis, se determinó que era Papaver somniferum, lo que popularmente se conoce como adormidera o amapola real.

La importancia de esta planta es que está directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados, como remarcan desde la Guardia Civil. A partir de ahí había que trabajar para saber quién lo enviaba, para qué y con qué fin.

Lo primero era fácil. En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. El trabajo les llevó a comprobar que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios, todos ubicados en el municipio de Los Alcázares en la Región de Murcia.

El saqueo en Albacete

A partir de ahí, los investigadores analizaron la documentación y el contenido de los paquetes intervenidos. Se desplazaron al citado municipio en Murcia para identificar y localizar a los presuntos remitentes. Estas gestiones permitieron identificar a tres hombres de la misma familia, todos ellos nacidos en India.

Tras consultar en bases de datos policiales se comprobó que estas personas habían estado presuntamente relacionadas con hurtos recientes de Papaver somniferum en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.

A finales del pasado mes de enero, una vez localizados los sospechosos y acreditada su presunta participación en los hechos investigados, se realizaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares. Como resultado de los mismos, se detuvo a los tres investigados y se intervinieron 527 kilos de Papaver somniferum.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, que ha decretado el ingreso en prisión de los tres.

La operación, de nombre Guru25, se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.

La Guardia Civil destaca que la operación continúa abierta. Con ella, añaden, se ha logrado desmantelar un grupo dedicado al robo y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa, evitando su comercialización y reforzando la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.