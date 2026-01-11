El oasis tropical más escondido a 20 min de Alicante: con una palmera de 150 años y es perfecto para pasear estas fiestas

En pleno casco urbano de Elche, a pocos pasos del tráfico y los comercios, se esconde un jardín tropical que parece sacado de otro continente.

El Huerto del Cura concentra, en apenas 13.000 metros cuadrados, cientos de palmeras, cactus y plantas exóticas, presididas por una palmera de más de 150 años que se ha convertido en icono de toda la provincia de Alicante.​

El Huerto del Cura es un jardín botánico y artístico ubicado en el corazón del Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

A pesar de su tamaño relativamente reducido, alberga alrededor de 500–1000 palmeras, sobre todo datileras, además de una cuidada colección de especies mediterráneas, subtropicales, plantas crasas y cactus.

Es considerado la joya del palmeral histórico y está reconocido como Jardín Artístico Nacional desde 1943, compartiendo categoría con espacios tan emblemáticos como los jardines de la Alhambra y el Generalife.

Esa protección ha permitido conservar no solo su vegetación, sino también el trazado tradicional de huerto ilicitano, con acequias, caminos sombreados y pequeños estanques.

Historia y la Palmera Imperial

Los orígenes del Huerto del Cura se remontan al siglo XIX, cuando el labrador Andrés Castaño compró en 1876 la parcela que daría lugar al jardín actual.

Más tarde pasaría a manos del capellán José Castaño, cuyo nombre popular, el cura, acabaría bautizando para siempre este rincón verde de Elche.

La gran protagonista es la Palmera Imperial, un ejemplar único por su forma de candelabro, con varios brazos que nacen a unos dos metros del tronco principal.

Tiene más de 150 años, pesa cerca de diez toneladas y se considera uno de los árboles más famosos de la Comunidad Valenciana, hasta el punto de haber sido candidata a Árbol Europeo del Año.

Según la tradición, fue la emperatriz Isabel de Austria, Sissi, quien inspiró su nombre al quedar fascinada por la fuerza del árbol durante su visita a finales del siglo XIX. Desde entonces, la Palmera Imperial se ha convertido en parada obligada para viajeros, fotógrafos y amantes de los jardines que llegan a Elche.

Rincones imprescindibles

Entre los rincones con mucho encanto, podrás pasearte por los numerosos senderos entre palmeras y caminos sombreados que se enredan como un pequeño laberinto, haciendo que el jardín parezca más grande y ofreciendo vistas diferentes de las palmeras a cada paso.

También podrás descubrir la zona de cactus y plantas crasas, donde encontrarás una colección de cactus y suculentas de diversas partes del mundo que contrasta con el verde intenso de las palmeras datileras.

Los estanques y parterres de este parque tienen mucho encanto, por lo que podrás ver ahí muchos pequeños estanques, parterres florales y rincones con bancos que invitan a sentarse y escuchar el agua y los pájaros, como si se estuviera lejos de la ciudad.

Por último, si te fijas bien, podrás ver muchas esculturas y símbolos ilicitanos, con representaciones como la Dama de Elche o el busto de Jaime I que recuerdan la historia local y el vínculo del jardín con la identidad de la ciudad.



